Analiza poloma strankokracije

Narava pozna nasprotja dobro – slabo, belo – črno, levo – desno itd. To sta dve strani tehtnice, ki naj bi naš svet držali v ravnotežju. Desna stran je mračnjaštvo, leva svetloba.To je zakoreninila zgodovina. Obe strani sta podvrženi tudi k rušenju, čeprav delujeta kompaktno. Gre za odkruške iste snovi.

V politiki se to kaže v plazu političnih strank. Levih in desnih. Za drobnjakarstvo gre. Podobno je vrtičkarstvo, ki ne služi več skupnosti, ampak le osebnim interesom. Te stranke so desnega in levega porekla, a ne delujejo več za osnovno skupnost, iz katere izhajajo. Sloveniji! Zakaj? Zaradi petelinčkov, ki kikirikajo po svoje. Desni kikirikajo po desnih notah, levi po levih notah, a samo za svoj žep.

Letos se je na volitve prijavilo čez dvajset strank. Vse so ponavljale »naša stranka, naša stranka« in delovale so tudi le zase in ne za Slovenijo, ki je njihova domovina, hiša in družina. Še več. Nekatere so se vedle kot skupine uši na drevesu, da posrkajo čim več sokov. To se je dogajalo na levi in desni strani. Predvsem zaradi njihovih petelinov. Če bi se ti petelini združevali, bi za Slovenijo lahko nekaj dosegli. Ne! Raje so se bojevali med seboj, tako na levi v KUL kot na desni v nekakih povezavah »za Slovenijo«. Ljudje so to spoznali in jih na volitvah kaznovali. Slovenija je samo ena, zanjo je treba delovati pošteno in s srcem. To je dokazalo Gibanje Svoboda, v katerem se je večina Slovencev prepoznala, da gre za njihovo sedanjost in prihodnost, skratka, za njihovo človeka vredno življenje.

Nauk: Politiki, služite svoji Sloveniji iskreno in s srcem, nikakor pa ne za svojo stranko, vse drugo vam bo podarjeno!