Diskriminatorna in žaljiva aplikacija

Oblastniki so sklenili, da je v regijah, kjer prebivalci očitno zgledno upoštevajo vse ukrepe, ki so bili sprejeti za zaustavljanje širjenja koronavirusa, med njimi je tudi Goriška, dovoljeno prehajanje iz občine v občino. Vendar samo tistim, ki imajo na svojih pametnih telefonih nameščeno aplikacijo, ki opozarja na srečanje z okuženim sodržavljanom.



Takšna odločitev pa ni le dobrodošla, še bolj kot to je bolestno diskriminatorna, je žaljiva, upam si zapisati telefonsko razlikovalna. Saj daje in priznava manjše pravice in ugodnosti samo nekaterim državljanom in jih odreka drugim, številnejšim! Minister Hojs je posebej poudaril, da je takšna osvoboditev gibanja zares namenjena samo imetnikom aplikacije, tistim, ki aplikacije nimajo – med njimi pa da so večinoma starejši, ki jim je priporočeno, naj se kar pridno držijo svojih domov, saj tako in tako nimajo pametnih telefonov – pa prosto gibanje v regiji ni dovoljeno.



Velika zmota! Pri nas doma imamo pametni telefon in vsi moji prijatelji in znanci jih tudi imajo in vsi sodimo v kategorijo »starejši« ali med starostnike, kot smo dandanes označevani. Najin pametnik ni iz kamene dobe moderne telefonije, je priznano obgrizeno jabolko, malo starejšega datuma, kar pa je dovolj, da se aplikacija nanj ne prime oziroma so ji prijetje onemogočili.



Takih, za aplikacijo neustreznih, sicer pa kar imenitnih pametnih telefonov pa nimamo samo »metuzalemi«, zagotovo jih imajo tudi mnogo mlajši Slovenci. Čisto preprosto me to navaja na misel, da je po sredi umazana vezana trgovina, ki v tako zapleteni in nevarni zdravstveni krizi ne bi smela biti dovoljena, še več, preganjati bi jo morali z vsemi sredstvi. Če pa so tako razlikovanje zakuhali vladni uradniki samo zato, ker se niso dovolj potrudili, da bi se aplikacija prijela na vse pametne telefone, potem je pa tam potrebna živahna in neusmiljena metla.



Vedeti je namreč treba, da telefoni zadnjih generacij niso poceni, da vsi Slovenci nis(m)o bogati in da tudi vsi ne čutimo potrebe, da bi bili naši telefoni po najnovejši modi. Tu bi prišla v poštev državljanska nepokorščina, ki pa jo odločno odsvetujem. Vse za zdravje, pa četudi sem še enkrat postal drugorazredni državljan in še starostni nepridiprav povrhu! Priporočam pa, da v najkrajšem času vladni uradi ta razločevalni zaplet državljanom v prid ugodno rešijo. Tehnologija pač ne more in ne sme biti nad osnovno človekovo pravico, kot je zdravje.



Drugim regijam, ki so slabše uvrščene na lestvici okužb, pa priporočam: poboljšajte se, (na videz, kdor ljubi tujke, pa virtualno) pljunite v roke pa maske na nos, držite se daleč vsaksebi, druženja preložite na boljše čase, poslušajte, kaj vam (nam) pametno svetujejo za naše zdravje odgovorni, in čim manj jamrajte, pa se nam bo uspelo povzpeti na zeleno vejo!

