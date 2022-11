Astronomija naj v dobro otrok postane šolski predmet

Slovenija je v evropski skupnosti narodov med tistimi z zelo malo prebivalcev. To potegne za seboj nekaj posledic, ki bi se jih morali zavedati. Ni hudo to, da v Sloveniji ne moremo imeti inštituta za vesoljske raziskave, pač pa to, da naši otroci ne vedo, kje smo v vesolju, kako se svet v resnici vrti, da torej ne morejo dobiti občutka, da prebivamo na zanemarljivo majcenem planetu, in se temu primerno obnašati v vsakdanjem življenju.

Tega naravnega občutka naši otroci ne morejo doživeti. Pa bi ga lahko in morali! Dati bi jim ga morala šola z rednim (ne le dodatnim ali izbirnim) predmetom astronomije. S tem bi marsikoga obvarovala pred lažnimi »znanostmi« in zablodami, ki jih ponuja svet.

Že ob tem spoznanju je skrajni čas, da dobi svoje mesto v predmetniku za višje razrede osnovne in vsaj nekatere razrede srednjih šol, pa tudi, ker se zavedamo, da astronomija:

– na specifičen način daje osnovna znanja in spoznanja o svetu in vesolju;

– daje odgovore na veliko temeljnih življenjskih vprašanj mislečega človeka;

– razlaga pojave v vesolju, človekovo mesto v njem in njegovo odgovornost do narave;

– odpira pogled na dejanski svet in s tem vpliva na odločanje posameznika pri življenjskih odločitvah;

– in ne nazadnje, ker sodi med najstarejše znanosti in kaže kulturo naroda.

Enako kakor imamo kabinete in laboratorije za druge naravoslovne znanosti (kemijo, biologijo, fiziko …), bi morali imeti tudi kabinet za astronomijo. Ta bi že s svojo opremo stalno opozarjal učenke in učence na vesolje, ki nas obdaja. V njem bi ob sposobnih učiteljih brez težav doumeli in doživeli vrtenje Zemlje okoli svoje osi, dnevno in letno potovanje zvezd po nebu ... Tako bi spontano dobili odgovore na številna vprašanja, ki nastajajo v mladih glavah.

Ne smemo se izgovarjati, da astronomija tudi v državah s številnimi narodi (na primer v Nemčiji ali Franciji) ni šolski predmet, ker imajo tam pač več druge strokovne ponudbe kakor pri nas. Nam doslej ni uspelo pridobiti niti ene ljudske zvezdarne ali javnega planetarija. Celo edina astronomska revija v slovenščini Spika živi in deluje izključno na osebni zagnanosti lastnika in urednika.

Skrajni čas je, da to spremenimo. Ukrepajmo!