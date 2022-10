Covid-19 in cepljenje v Novi Gorici

Mediji, pisani in elektronski, nas vestno obveščajo o pomembnosti cepljenja proti covidu-19, posebno za starejše, ki da nas ta zlodejski virus najbolj ogroža. Tudi v petek, 30. septembra, sta med popoldanskimi poročili minister za zdravje in odgovorni infektolog ponovno poudarila, da je cepiva dovolj in da naj se ogroženi vendarle in brez odlašanja cepimo. Rečeno – storjeno.

Midva, Novogoričana, se lahko cepiva v Cepilnem centru (CC) v okviru zdravstvenega doma v Novi Gorici. Ker sva elektronsko primerno usposobljena, veva iz njihove aplikacije, da se je za cepljenje z novim, ustreznim cepivom v CC Nova Gorica obvezno naročiti, vendar samo po e-pošti, in da cepijo izključno naročene. Pravijo tudi, da osebno naročanje v ambulanti ni možno in da po telefonu niso dostopni. Naročila sva se v ponedeljek, 26. septembra! Takojšen je bil tudi, žal hladen brezoseben, avtomatski odgovor: naročilo uspešno oddano. Potem pa molk, nobenega sporočila, kdaj, kje in ob kateri uri bova cepljena! Teden je šel h kraju, midva pa sva še vedno čakala, da se naju bodo usmilili. Če že ne takoj cepiti, pa vsaj povedati, kdaj bi to, ogroženca, lahko dočakala. Norčevanje?

Sprašujeva pa, kako pa naj si cepljenje zagotovijo tisti, ki bi si to želeli, pa niso »e« najbolj vešči ali pa so sploh »e« nepismeni. Če nimajo pri rokah kakšnega od otrok ali vnukov hitrih »e« prstov, je zanje aplikacija ZD Nova Gorica ničvredna, neuporabna. Osebno pa ne morejo priti zraven! Še manj po telefonu. Cepljenje je sedaj, ko virus spet pridno povečuje svojo učinkovitost, poleg maske, umivanja rok, prezračevanja in človeške solidarnosti ter odgovornosti (slednja je med Slovenci utopična) edini zanesljivi način obrambe proti okužbi ali vsaj omili jakost obolelosti. Zato mora biti dostopno vsakomur, brez birokratskih in elektronskih ovir vsak dan, vsako uro. Tudi v Novi Gorici! Tako pa se zdi, da v zdravstvu niso zdravi brez čakalnih vrst. Če jih ni, se jih pa naredi!