Dovolj je biti človek

Življenje je postalo maškarada – odrasli ljudje in otroci, ki na vsak način hočemo nekaj predstavljati, biti nekdo, biti pomembni, tekmovati, zmagovati ...

Nekateri se v eni sami »maski« mučijo vse življenje, drugi jih menjajo kar po seznamu. Veliko sem jih zamenjala tudi sama, saj sem se vsake hitro naveličala. Končno sem ugotovila, da me vsaka, še tako zanimiva in lepa utesnjuje.

Spoznala sem, da je »image« največji strup sodobnega človeka in je iz generacije v generacijo bolj uničujoč.

Ves hrup in vso agonijo tega sveta ustvarjajo prav »maškare«, ki ščitijo svoje »maske« in se borijo za prazen za nič. To spoznanje je dovolj dober razlog, da se streznimo, odvržemo »maske« na smetišče zgodovine in zaključimo vsakodnevne »karnevale«, odrastemo in zapustimo navidezna rajanja ter si povrnemo človeško dostojanstvo.

Tako naše akcije ne bodo več podrejene »pustnim običajem« – tekmovanjem, zmagam, rivalstvu, prevaram, bitkami, pretvarjanju, lišpanju in aplavzom.

Podrejene bodo – življenju. Podpirale ga bodo in ne uničevale.