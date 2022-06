Izseljenci v Državnem zboru RS

Od predstavnika stranke Gibanje Svoboda sem pred nekaj dnevni izvedel, da je poslanec SDS Jože Tanko sprožil vprašanje zastopništva izseljencev in zamejcev v Državnem zboru RS. To vprašanje se redno pojavlja na seznamu SDS.

Politično je to relevantno vprašanje, ki pa ga logistično ni možno uspešno rešiti. Poleg nemajhnih stroškov si ne morem predstavljati, kaj bo izseljenec, ki živi v Avstraliji že več kot 60 let, prispeval pri dnevni politiki RS in reševanju situacij, ki jim je

P. S. Samo iz Avstralije se je vrnilo okoli 1800 volilnih dokumentov s pripombo »naslovnik neznan« ... Če računamo deset evrov za vsak dokument (priprava, poštnina itd.), koliko inkubatorjev za nedonošenčke bi lahko RS kupila za ta denar?