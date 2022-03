Janša: ukrajinski ali ljubljanski?

Kakšnega Janšo imamo rajši: takšnega, kot se kaže v Ljubljani, ali takšnega, kot se je pokazal v Ukrajini?

Izvozimo ljubljanskega v Ukrajino in ukrajinskega v Ljubljano! V Ljubljani ima Janša Putinove metode, ker pretepa protestnike. Najbrž bo študijsko obiskal tudi Moskvo. Oba imata za seboj partijsko šolo. Oba se kažeta kot športnika. Putin trenira pretep (borilne veščine), Janša pa pleza ... Ob volitvah pleza po demokratih, po volitvah pa po »sovražnikih«.

Kdo so Janševi sovražniki? Vsi, ki so mu preblizu. V Katekizmu je to pojasnjeno z vprašanjem in odgovorom. Vprašanje: Kdo je naš bližnji? Odgovor: Naš bližnji je vsak človek, naj bo prijatelj ali sovražnik. Zato so tudi Janševi prijatelji frčali.

Po volitvah bomo razumeli, kako Slovenci vidijo Janšo: kot Samodržca ali kot Demokrata.

Upajmo, da se Slovenci ne bodo izseljevali.

Vinko Korošak,

Šempeter pri Gorici