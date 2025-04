Kanal C0: Ljubljančani, zbudite se!

Iz dolgoletnih izkušenj iz projektiranja vodnih elektrarn v timu Litostroja in kasnejšega vodenja tudi izgradnje celotne Hidroelektrarne Vrhovo kot vodilne in prve HE na Spodnji Savi opozarjam na bodoči zgodovinski padec kakovosti življenja v Ljubljani zaradi onesnaženja podtalnice zaradi kanala C0. Seveda na veliko veselje in v korist lahkega zaslužka tujih trgovskih družb z že velikim deležem razprodane slovenske vode.

Naj opišem, kako je izvedeno varovanje in varovano mesto Radeče ob pretokih Save pri 3400 kubičnih metrih na sekundo in ob nalivih v mestu, ko pride za varovalnim zidom del mesta v depresijo. Varuje ga pet črpalk meteorne in zaledne vode, kapacitete preizkušenih 800 litrov na sekundo, in še dve polžni črpalki za kanalizacijo v čistilni napravi. Izpad javnega elektroomrežja avtomatsko varuje dizelski elektroagregat moči 250 kW. V prvih letih delovanja HE, ko mesto Radeče še ni imelo dodatnega povezovalnega omrežja, se je zelo pogosto vključeval, kar zagotavlja kakovostna ekipa hidroelektrarne. In zdaj še njihova »C0« kanala na vsaki strani Sopote: vsak ima vgrajen razbremenilno-regulacijski ventil, ki ob ekstremnih padavinah, ob nekontroliranih dotokih preusmeri del količine v poplavno vodo.

Tehnično in fizično je ljubljanski C0 nemogoče vzdrževati, če nimaš predhodno predvidenih con z zapiranjem v času popravil – kako in kam izčrpavaš, če nimaš pripravljenih bazenov, energije, kam in kako transportiraš te enormne količine? Pri tem, da so ti magistralni dovodi ob Savi ali jo celo prečijo, logična lokacija čistilne naprave. Traso dobro poznam, saj smo v letih pred 1960 velikokrat v letu pritekli od barak gradnje Litostroja, mimo črpališča Kleče, skozi Savlje in točno nad kanalom do zaraščenih brežin Save. Od tod včasih »plavali« po še neregulirani, a še čisti Savi do »plaže« pred Črnuškim mostom. Torej povsem blizu RTP Kleče, v prihodnosti morda zanesljivega cilja letalnikov, raket ...? Takratnih, recimo, milijon prebivalcev in uradnikov bo težko prekuhavalo vodo – in to brez energije. Še celo Emona pred tisočletji je bila naprednejša! Pa kdaj se bo Ljubljana, včasih znana kot mesto heroj prebudila in rekla – dovolj je te miselnosti vzhoda! V Litostroju smo pogosto sodelovali z mogočnim Energoprojektom iz Beograda. Za dogovorjeno obdobje sem bil celo njihov inženir. Ob obiskih pri nas so vedno prosili za kozarce, da si privoščijo »izvorsku«, izvirsko vodo. Zavidali so nam jo.

Predolgo že traja ta »igra«. To je pomembnejše od volitev levi – desni, stari – najnovejši. Gre za test logike, zato si upam javno pozvati Univerzo Ljubljana z novim rektorjem in z dekani vseh fakultet, da se (ne kot stranka v postopku) le izpostavijo z neko nedvoumno ugotovitvijo.