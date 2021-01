Kdo je kriv za epidemijo – vlada ali ljudstvo? (5)

Kolegu gospodu Urošu Blatniku, univ. dipl. psih., hvala za njegov odziv (Delo, 18. januarja, stran 7) na moje pisanje pod uredniškim naslovom Kdo je kriv za epidemijo – vlada ali ljudstvo?.Upam, da so mu vladna navodila o ravnanju med epidemijo pomagala, da je ostal zdrav in pri polni intelektualni moči in da jih je razumel, kljub temu da ni študiral medicine in se drži samo svoje specialnosti. Je pač visoko na desni strani krivulje, ki jo omenja. Da bi ugotovil, kaj je v mojem pismu »neznanstvenega«, kljub temu da me je kolega obširno poučil, mi očitno manjka nekaj točk IQ.Normalno porazdelitev inteligentnosti poznam – če je to merilo znanstvenosti – in vem, da je precej ljudi, ki niso sposobni študirati medicine. Le malo pa jih je, ki ne vedo, kako se natakne maska, kako se umijejo roke, kako se odmaknejo na dva koraka od drugega, kako se kiha in kašlja v rokav in kaj pomeni biti doma ali zunaj doma, sam ali med drugimi ljudmi. Če nekateri tega sami ne obvladajo, obvladajo njihovi skrbniki. Vsi, ki so zunaj posebnih ustanov za osebe s spodnjega levega dela krivulje, bi se tega lahko držali.Toliko o medicinski izobrazbi in o kolegovem podcenjevanju inteligentnosti ljudi, ki so, kar sledi iz njegovih izvajanj, preneumni, da bi sami obvladovali svoje življenje in potrebujejo zato usmerjevalno roko, »oblast, ki vodi ljudstvo, da varno živi«. Aktualna oblast se mu bo zahvalila za to legitimacijo in podporo. Takega pokroviteljstva že dolgo ne! Navaja, da je kadilce ustavil zakon. Ali misli, da manjkajo samo še ustrezen zakon in kazni, pa bodo ljudje začeli upoštevati epidemiološke ukrepe? Tu bi mu pri presoji tega predloga pomagala kriminološka in penološka znanost, ampak kolega je specializiran v drugi smeri.Katere napake je, po mojem, zagrešila vlada, sem navedel v svojem pismu (Delo, 4. januarja, stran 7) in tega ne bom ponavljal. Kolega pripisuje vladi izključno sposobnost usmerjanja življenja ljudi, da bi ji lahko naprtil izključno krivdo za neizpolnitev njegovih pričakovanj glede poteka epidemije in glede barve vlade, ki bi ljudi vodila z varno roko.