Kultura na RTV Slovenija

Odkar je na RTV Slovenija nova programska shema, redno spremljam oddajo z naslovom Kultura.

Menda so bile oddaje pod tem naslovom predvajane že prej, vendar šele po deseti zvečer. To pa je bilo vsaj zame veliko prepozno. Zato so te spremembe, ki so jih sprejeli na TV Slovenija in oddajo uvrstili v elitni čas gledanosti, postale izjemno zanimive in aktualne – vsaj zame kot rednega in zvestega gledalca. Za večino takratnih programskih sprememb se je štelo, da so bile vse bolj ali manj politično motivirane. Tako vsaj so nam sporočali mediji. O tistih stvareh, ki so to dejansko tudi bile, ne bom pisal in komentiral, saj se bo, kot kaže, tudi to prav kmalu postavilo na želeno mesto. Zato pa tokrat res več o sami kulturi, ki si tudi v medijih zasluži posebno mesto in obravnavo.

Kaj kultura sploh je? Prav gotovo to niso le film, gledališče, koncerti in druge kulturne dobrine, kot kulturo v vsakdanjem življenju pogosto poenostavljeno razumemo. V skladu z opredelitvijo Slovarja slovenskega knjižnega jezika je mnogo, mnogo več: »Kultura je skupek dosežkov, vrednot človeške družbe kot rezultat človekovega delovanja, ustvarjanja, navad …«

Kultura je način dela in življenja nekega naroda, človeške skupnosti, narodov neke države, ki ima zelo pomemben skupen cilj, čim širše zadovoljevanje človekovih vsestranskih življenjskih, materialnih in tudi nematerialnih potreb. Na ta način se kultura postavlja v enakopraven položaj drugim človekovim aktivnostim in pridobitnim dejavnostim. To potrjuje dejstvo, da se »ne živi le od kruha«, kot temu v preprostem jeziku radi rečemo ...

TV Slovenija je z omenjeno potezo veliko pripomogla k prepoznavnosti raznoterosti navad, običajev in dosežkov našega naroda. Postavila jo ob bok zelo gledanemu športu in znanosti, kar oboje veliko pripomore k popularizaciji ter prepoznavnosti naroda in države. Posledično narod in državo predstavljata in postavljata v konkurenčni mednarodni prostor. Na ta način se povečujeta njen mednarodni ugled in prepoznavnost. To pa posledično povečuje področje mednarodne trgovine in s tem blagovne menjave, kar je tudi eno od posrednih poslanstev vsakršne kulture, ki spada v najširši kontekst njene temeljne opredelitve. K temu dejstvu nedvomno pripomore odlična izbira predstavljenih kulturnih programov in vsebin. Pri tem imajo pomembno vlogo voditelji in izvajalci programa Kultura. Posebno vsaj mojo pozornost v vsaki oddaji pritegnejo izjemno simpatične, postavne in kultivirane voditeljice. Če se prav spominjam, predstavnika moškega spola v vlogi voditelja v tej oddaji še nisem zasledil. Menim, da je to tudi dobra šola in priprava kadrov za kasnejša zahtevnejša dela, kot so vodenje informativnih in drugih zahtevnih oddaj.

Iskrene čestitke vsem izvajalkam/izvajalcem oddaje.