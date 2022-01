Ne računajte na to, da bo po volitvah kaj drugače

Vedno me zaboli v želodcu, kadar berem, vidim ali slišim floskulo, pridite na volitve, da bomo kaj spremenili. Če ne pridete volit, ste sami krivi za obstoječo situacijo. Larifari! To je prvovrstno zavajanje raje.

Volitve ne spremenijo ničesar. Če bi volitve lahko kaj spremenile, bi bile prepovedane. Seveda govorim o takih volitvah, ki so nam na voljo. Pravila teh volitev so tako zastavljena, da kakorkoli obrneš, priplavajo na vrh vedno isti Janezi. Ljudje to vidijo in je zato tudi volilna udeležba taka, kot je.

Izid volitev je namreč v največji meri odvisen od tega, kako stranke sestavijo liste kandidatov in koliko stranke investirajo v kampanjo. To so volitve, ki uveljavljajo strankokracijo, in ne demokracije. Pri demokratičnih volitvah bi morali imeti vsi kandidati teoretično enake možnosti in vsi volivci teoretično enako volilno moč. Take volitve bi volivcem ponudile volilne pole, na katerih bi bili nanizani vsi kandidati in bi vsak volivec lahko dal glas za ali proti vsakemu kandidatu posebej. Glas »proti« je potreben, da se zagotovijo enake možnosti izvolitve vsem kandidatom, da se izniči prednost, ki jo nudi popularnost znanih kandidatov. In tisti kandidati, ki bi imeli najboljše razlike med prejetimi glasovi za in proti, bi postali poslanci. Potem pa se lahko po svoje združijo v poslanske skupine. Tako bi poslanci čutili odgovornost do naroda, in ne do stranke, ki jih je dala na volilno listo tako, da jim je zagotovila skoraj gotovo dobro službo za naslednji mandat.

Dajte nam možnost demokratičnih volitev, pa bomo prišli volit. Zelo se bomo veselili, ko bomo dajali negativne glasove tistim, ki jih ne maramo.