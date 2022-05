Ne vem, kako naprej in kaj bo

Voda je preveč pomembna surovina, »element«, da bi lahko bila zastonj. Dražja bo, bolj jo bomo cenili in varčno ravnali z njo. Logično! In to je moral izumiti neki bogati bankir iz londonskega Cityja v tem času, kar sem izvedel pred kratkim na RTV iz francoske dokumentarne oddaje Vodni baroni »o ozadju vodne revolucije oziroma procesa privatizacije vode«. Pa se pojavijo gibanja, aktivisti (nasilni nergači), ki temu nasprotujejo. Zahtevajo prost dostop do vode, zastonj, za vse!? Tudi pri nas so hoteli zaščititi vodne vire tako, da bi tržili prostor na in ob vodi, pa je »raja« to minirala.

Lokomotiva družbe, to je gospodarstvo – multinacionalke morajo biti učinkovite, logično!, zato zmanjšujejo stroške. Potrebujejo poceni delovno silo in nizke davke, naravne vire in brezplačno onesnaževanje okolja, reciklaža ni dobičkonosna, ceneje je poiskati nove vire in odpadke zavreči v naravo. Marketing – reklame to se izplača, v to se največ vlaga, da se čim prej proda čim več blaga – in se ga potem čim hitreje zavrže, kajti le to veča (slavni) BDP. Pa so »pametni« ugotovili, da tudi okolje ni zastonj. Uvedli so emisijske bone, s katerimi trgujejo in lepo služijo. Električno energijo, naše skupno dobro, so poslali na trg, da z njo trgovci bogato služijo, ko nam prodajajo našo elektriko, čeprav EES (elektroenergetskemu sistemu) ničesar ne prispevajo, povzročajo pa mu še dodatne stroške in zmanjšujejo zanesljivost delovanja sistema.

Kljub temu »lokomotiva« vedno težje sopiha. Viri so omejeni, podnebne spremembe so tu, kupna moč (poceni delovne sile) hitro pada … Proizvajati se skoraj ne izplača več. Vojne so neprimerno bolj učinkovite. Uničujejo proizvedeno in že prodano, pa tudi odvečne človeške vire. Orožarska industrija cveti; »lokomotiva« pridobi nove vire in prostor za odpadke, poceni delovno silo ... In po vojni je treba spet graditi. Še bolje je virtualno rudariti z računalniki in na trg poslati novo valuto, pa tako iz nič postati milijonar. Ali si izmišljati vedno nove finančne instrumente, ki učinkovito sesajo premoženje množic, kar ga je tam še ostalo ... In to ustvarja nedojemljivo velika bogastva mogočnežev. A tudi to je vedno težje, ker je premoženja med rajo, reveži vedno manj. Vse to me spominja na »pametnega in varčnega« Roma, ki je začel osla hraniti z borovino. A smola, komaj ga je navadil na novo hrano, je poginil!

Stranke, ki vse stavijo na uspešno gospodarstvo (z najboljšim gospodarskim programom), pravijo, da je to edino prava sociala. Brez dela ni jela! Delovna mesta so prava rešitev za odpravo revščine. Zakaj potem delavci v najtežjih pogojih dela, ki delajo trdo po ves dan vse dni, umirajo od lakote in bolezni? Nimajo izbire, če hočejo preživeti (predvsem v Aziji, Afriki in Južni Ameriki). Država je slab gospodar! Zasebnik je car, on zna gospodariti in ustvarjati blaginjo (za vse?). Treba je ustvariti čim boljše pogoje za kapital: nizke davke ali nič, poceni fleksibilno delovno silo, tudi prostor in vire, pa blage zakonodaje in še subvencije za povrh. Kapital je plašna žival, pravijo. Če ni dovolj dobička, zbeži drugam.

In ko se na obzorju pojavi stranka, ki želi malo bolj obremeniti bogate in s tem zmanjšati revščino, ukiniti (nedostojno) dodatno zdravstveno zavarovanje, zgraditi javna neprofitna stanovanja ..., skratka zmanjšati neenakost, je ogenj v strehi. Je neustavna, uvesti želi diktaturo, uničiti gospodarstvo in družbo. Kritiki vidijo rešitev v privatizaciji (skoraj) vsega. Javno zdravstvo – da, z javnimi sredstvi pa bi se hranili zasebniki. Zobozdravstvo je v tem smislu že »na liniji«. Zdravnike je treba plačati po učinku – več ima bolnih, bolje zanj. In zakaj bi se potem trudil za zdravje ljudi in tako pljuval v lastno skledo? Še gasilce bo treba plačati po učinku? Če požarov ne bo, bodo pač propadli, in zakaj bi se potem trudili za požarno varnost, saj bi s tem sebi odžirali kruh? Šolnike tudi nagrajevati po učinku (ocenah) – posledično bodo postali vsi učenci odličnjaki (brez znanja?). In seveda pogrebnike. Potruditi se bodo morali, da bodo imeli dovolj dela. Pandemija je bila zanje dober posel! Pa birokrate tudi plačati po učinku, da bo še več birokracije.

Lahko manipuliraš, zavajaš, ustrahuješ … šibkejše, in tako še povečuješ premoč. Močnejši si, lažje uničuješ vse okoli sebe. Naravno pa to ni. Narava poskrbi za ravnotežje. Ne morem mimo popularnega Newtona. Njegovo teorijo je že nadgradil Einstein, a njegov zakon o ravnotežju sil še vedno velja. Če na telo delujejo sile, katerih rezultanta je nič (ko so sile v ravnotežju), telo miruje ali se giblje enakomerno. Sicer se telo začne gibati pospešeno. In k sreči se v naravi vedno pojavijo protisile (upor, trenje), ki naraščajo tako dolgo, da se izenačijo s potisno silo, in telo se spet giblje enakomerno na nekem drugem nivoju. Vsak stabilni proces (regulacija) mora imeti povratno zanko, ki na vhod pošilja izhodne podatke, da jih regulator primerja z želeno vrednostjo in ustrezno korigira vhod. Če povratne zanke ni ali če ne bi bilo upora, sistem podivja!

Ja, to se nam je zgodilo. Sistem je podivjal, ker ni povratne zanke, regulacije. Ali ni dovolj upora. Duh je ušel iz steklenice. Moč bogatih je nekontrolirano zbezljala. Trg je dobrodošel, tudi bogastvo kot tako ni nič slabega, če je skladno z naravo, torej regulirano.

Kako naprej in kaj bo, ne vem. Moj um je neznaten. A umnih je veliko in če oziroma ko bodo združili moči, nas morda rešijo pogube?