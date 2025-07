V medijih se vrstijo informacije, kako je medvedka spet napadla človeka. Nato je bil na radiu še intervju, kjer je udeleženec dogodka opisal, kako se je ta zgodil. Dogodek je bil popolnoma napačno predstavljen, saj ni šlo za napad medvedke, temveč za obrambo živali, ki ščiti svoj rod. Za obrambo brez napada.

Ob tem sem začutil, da se moram oglasiti. Predvsem v bran medvedke in vseh divjih živalih v naših gozdovih. Gospod, ki je bil v dogodku udeležen in se je predstavil tudi kot lovec, je opisal dogodek kot napad medvedke. Treba je poudariti, da medved nikoli ne napade človeka. V naravi medveda (in tudi drugih divjih žvali) je, da ščitijo svoj rod oziroma svoje potomstvo.

Človek za medveda nikoli ni bil in tudi nikoli ne bo plen (v nasprotju s tem, kar trdi lovec, ki je bil v dogodku udeležen). Je le grožnja in na ta način se medved tudi odzove. Medved lahko uprizori lažni napad (kar dobro opisujejo vse literature o divjih živalih) in le redko, zares zelo redko, pride do fizičnega kontakta s človekom. Predvsem pa do tega kontakta ne pride na željo živali, temveč po krivdi človeka (in njegovih hišnih ljubljenčkov).

Sam že več kot 15 let vsako jutro tekam po cerkniških gozdovih in doživel sem že precej srečanj z divjimi živalmi in tudi medvedi (in to večkrat). Vsakomur, ki se mu zgodi srečanje z medvedom, priporočam, da mirno občuduje veličastnemu pogledu na to čudovito žival. Žal bo očitno v prihodnosti teh pogledov vse manj. Predvsem pa ne svetujem kričanja in bežanja (kot se ga je v paniki polotil naš lovec), saj s tem žival le razdražimo, uiti pa človek divji živali seveda ne more.

Morda bi veljalo upoštevati staro načelo bontona. Ko k nekomu pridemo na obisk, se sezujemo in se v njegovi dnevni sobi obnašamo po pravilih, ki jih določa gostitelj.

Obnašajmo se tako tudi v naravi. Nismo lastniki ne narave ne njenega življenja. Z ubijanjem ne bomo rešili nič. Le prepad med človekom in naravo bo še večji.

***

Bojan Pivka, Cerknica