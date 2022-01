Obvezno cepljenje, da ali ne?

Poslušam in berem v medijih o obveznem cepljenju. Zdravstvena in epidemiološka stroka so za obvezno, stranke koalicije in opozicije pa so – razumljivo – proti. Le zakaj?

Čez dobre tri mesece bodo volitve in se nihče od vodilnih politikov različnih strank noče javno opredeliti za obvezno cepljenje, čeprav vsi med njimi zatrjujejo, da so cepljeni, in to po trikrat. Če bi na glas izrekli, da so za obvezno cepljenje, bi se zelo zamerili nekaterim ljudem in bi tako izgubili polovico potencialnih glasov svojega volilnega telesa.

Imam pa en predlog. Glede na to, koliko stane zdravljenje ene osebe in koliko škode ima država zaradi okužb in bolezni, predlagam: Vsakomur, ki prinese potrdilo, da se je enkrat cepil – 100 evrov, tistemu, ki se je dvakrat, 200 evrov in onemu, ki se je trikrat cepil, 300 evrov.

Naval bi bil ogromen, število cepljenih bi se zelo povečalo, v končni fazi bi vsi profitirali.