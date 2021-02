Odprto pismo rektorici Univerze na Primorskem

V luči nedavnih pozivov akademske javnosti in politike k ničelni toleranci do vseh oblik spolnega nasilja v akademskem okolju, sprašujem rektorico Univerze na Primorskem dr. Klavdijo Kutnar, ali je z regresnim zahtevkom pozvala svojega predhodnika dr. Dragana Marušiča k poravnavi visokih sodnih stroškov ter stroškov odškodnin, ki jih je javna univerza imela zaradi pravnomočne sodbe sodišča, ki je dokazalo, da je nekdanji rektor UP zaposleno na univerzi šikaniral in verbalno spolno nadlegoval.



Naj spomnim, da je varuhinja človekovih pravic v dopisu z dne 24. julija 2018 o teh nedopustnih, zavržnih in etično in finančno nikoli sankcioniranih dejanjih Dragana Marušiča že jasno zapisala: »Varuh meni, da je v nasprotju z etiko in načelom pravičnosti, da kršitelja, za katerega objektivno odgovarja UP kot delodajalec, kot izhaja iz odgovora UP, ne doletijo nobene posledice.«



Avtonomija univerze nikoli ne more in ne sme pomeniti avtonomije njenih najvišjih predstavnikov v razmerju do etike in pravičnosti. Prav tako ni avtonomije univerze in njenih najvišjih predstavnikov v razmerju do sredstev, ki morajo biti v celoti namenjena za univerzitetno dejavnost in v korist študentk in študentov, ne pa za stroške odvetnikov in odškodnin.



To pismo je hkrati tudi pobuda pristojnemu ministrstvu, da kot varuh zakonitosti porabe javnih sredstev preveri, ali so bili zgoraj navedeni postopki izvršeni.

