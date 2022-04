Odprto pismo županu: Sežigalnica v Ljubljani?

Spoštovani gospod župan Zoran Janković, v zadnjem času se v Delu vrstijo članki, iz katerih je mogoče sklepati, da ste se samovoljno odločili, da bo sežigalnica v Ljubljani zgrajena poleg moščanske toplarne.

Sam sem v Delu v Pismih bralcev 21. marca pod naslovom Vprašanje za župana Zorana Jankovića opozoril, da s svojim izjavami (na primer v Delu 16. marca) kot župan prejudicirate izbiro lokacije in favorizirate lokacijo pri toplarni, ki je s svojimi najmanj 20.000 stanovalci v neposredni bližini verjetno najbolj gosto naseljena točka države. Odgovora ni bilo.

Radi se sklicujete na tako imenovano »krožno« gospodarstvo. V prvi vrsti Vam gre torej za ekonomski vidik. Na ljudi ne mislite. Kratkovidno. Ekonomski učinek bo na začetku mogoče res pozitiven. Vendar če se upoštevajo zdravstvene težave, ki se bodo z leti začele pojavljati med prebivalci, in stroški, ki se bodo s tem v zvezi stopnjevali, se bo ta bilanca dolgoročno obrnila v rdeče številke. Obstaja tudi velika verjetnost, da se bodo prizadeti stanovalci združili in kolektivno tožili državo zaradi protiustavnega ravnanja – v ustavi so točno določeni členi, ki govorijo o pravici državljanov in državljank do čistega okolja. V najboljšem primeru bodo potem delovanje sežigalnice ustavili. In jo zaprli. Kot napačno investicijo. Jih poznamo. Recimo Šoštanj. Ko se bo to dogajalo, boste vi verjetno že upokojenec ...

Najbolj žalostno je, da se s sežigalnico ogrevate za tehnologijo, ki je – kot razlagajo številni strokovnjaki – zastarela in jo drugod opuščajo. Vi pa ste si, ne morem zapisati drugače, sežigalnico očitno vtepli v glavo in se niste sposobni prilagoditi novim trendom. Ali res ne more biti drugače, kot da politiki, ki nekaj časa delajo dobro, sčasoma izgubijo stik z realnostjo in občutek za dobro? Če se bo uresničila vaša namera za gradnjo sežigalnice na omenjeni lokaciji, boste šli v zgodovino kot župan, ki je na Ljubljanici zgradil nekaj mostov, pozidal najlepše kotičke »najlepšega mesta na svetu« s stanovanjskimi bunkerji za elito in zastrupil ozračje v mestu s sežigalnico. Kdor se tolaži, da bo slab zrak ostal v Mostah, je naiven. Ob vsaki vremenski spremembi ga bo zaznalo vse mesto.

Prosim, premislite, ali ravnate prav. Za vse je čas, da v naši lepi domovini nehamo lomastiti in začnemo ravnati z njo odgovorno, da bodo tudi naši otroci v njej lahko živeli lepo kot mi.