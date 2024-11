Oglasna spakedranščina namesto slovenščine (2)

Avtorica pisma bralcev z zgornjim naslovom gospa Nataša Grom (Delo, 21. novembra, stran 7) ima čisto prav, da se jezi. A se bojim, da je ta bitka – za slovenščino namreč – že davno izgubljena. Angleščina nas je okupirala. Kdor ne uporablja angleških besed, ni »in«.

Pred davnimi leti sem se jezil na forumih in razlagal, da kdor pači slovenščino, me žali, kajti meni je slovenščina ljuba kot ljubo dekle, ki jo drugi žalijo namenoma in ne iz neznanja. Neznanje bi rade volje oprostil.

Imel sem tudi razgovor z znanim, na žalost že pokojnim jezikoslovcem, akademikom, in ga vprašal, zakaj urad za slovenski jezik, takrat smo ga imeli, ničesar ne ukrene. Pa mi je odgovoril, da je jezik živ organizem, in da oni samo spremljajo, kako se razvija. Odgovoril sem mu, da je tudi park in rastlinje v njem živ organizem in da kaj bi se zgodilo, če ne bi ruvali plevela in obrezovali rastlinja v parku. Tudi jezik je treba »obrezovati« in pleti plevel, da ostane lep. No, ni mi ga uspelo prepričati.