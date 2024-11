Oglasna spakedranščina namesto slovenščine

Pred kratkim sem v časopisu zasledila oglas, ki vabi na »Rog dizajn dneve«. Gre za večdnevno prireditev, posvečeno oblikovanju.

Ne vem, zakaj se je avtorici/avtorju oglasa zdelo lepše naziv dogodka zapisati v grdi spakedranščini, saj smo design (dizajn) že zdavnaj prevedli v oblikovanje, še manj pa mi je razumljivo, zakaj je treba papagajsko prenašati tuje jezikovne strukture v slovenščino (»dizajn dnevi«). V nekaterih jezikih, npr. v angleščini, v kateri očitno razmišlja čedalje več Slovenk in Slovencev, lahko v takšnih besednih zvezah samostalnik nastopa tudi v vlogi pridevnika, v slovenščini pač ne, se pa takšno maličenje pojavlja čedalje pogosteje.

Že pred leti je neki bralec v tej rubriki opozarjal na nepravilno rabo slovenščine v takšnih zvezah, npr. Triglav tek ali Ljubljana festival. Od takrat pa se je stanje očitno le še poslabšalo, saj so čedalje pogostejši oglasi, ki so polni jezikovnih napak, kot bi njihove avtorice/avtorji uspešno prešpricali pouk slovenščine v osnovni šoli.

Na oglasu za to prireditev se pojavlja tudi vprašanje: »Kaj se lahko naučimo od prednikov?« Verjetno kvalitetnega in celo vrhunskega oblikovanja, bi si pa želela, da tudi boljšega znanja in lepšega odnosa do slovenščine.