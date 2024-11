Slovenščina naj bo temelj, ne zgolj za domačo rabo

V nadaljevanju preberite:

Pri založbi UMco bo 26. novembra, na dan odprtja Slovenskega knjižnega sejma, izšla sedma edicija obsežne raziskave Knjiga in bralci. Pod njo se je podpisala avtorska ekipa Samo Rugelj, Andrej Blatnik in Miha Kovač, ki je sodelovala že pri zadnji izdaji leta 2019, tokrat se jim je pridružil še Jaka Gerčar z Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo FF UL.