Pacienti enote Polje začasno na Fužinah

Zaradi »nepredvidenih« težav so odrasli pacienti enote Polje od 29. novembra letos preusmerjeni v enoto Fužine. Rešitev je začasna, nas paciente mirijo v Zdravstvenem domu Ljubljana.

Na Fužine naj bi bilo preusmerjenih enajst tisoč pacientov. To je milo rečeno neresnica, saj po izjavi vodstva ZD Ljubljana osem zdravnic v enoti Polje presega glavarinski količnik od 20 do 80 odstotkov. Brez pretiranega znanja računstva je ostalo brez zdravnika najmanj šestnajst tisoč pacientov ČS Polje, v kateri sicer živi devetnajst tisoč občanov. Ker pa so v enoti Fužine že prej ostali brez treh družinskih zdravnikov, ki so dali odpoved, je v Mostah brez osebnega zdravstva ostalo več kot dvaindvajset tisoč občanov.

Če potrebuješ zdravstveno pomoč, je po telefonu težje priklicati medicinsko sestro oziroma zdravnico kot zadeti terno na tomboli. To so mi povedali tudi znanci, ki so že več let pacienti enote Fužine, zato je novo stanje še poslabšalo dostop do družinskega zdravnika. Po izjavi predstojnika enote Moste - Polje naj bi v enoti Polje delovali dve medicinski sestri, ki opravljata triažo in poznata vse bolnike in jih ustrezno triažirata. Sprašujem se, kako naj ti dve sestri poznata vse bolnike vseh zdravnic. To je čisto nemogoče!

Sicer pa tudi teh sester ni možno priklicati po telefonu. Ali res mislijo, da vsi starejši pacienti obvladajo e-maile? Vodstvo ZD Ljubljana je, kot je videti, presenečeno nad dogodki, kot da ni vedelo, da se tudi zdravniki starajo in odhajajo v pokoj, si tudi zdravniki iščejo novo zaposlitev z boljšimi pogoji dela, da se tudi občani MOL starajo in potrebujejo več zdravstvene oskrbe ...

Za kadrovsko stisko v ZD Ljubljana (in drugod po Sloveniji) so odgovorni vse vlade (leve in desne) vsaj zadnjih dvajset let, zdravstvena zbornica, v MOL pa župan Janković z mestnim svetom. Predvsem zamerim županu Jankoviću, ki je raje spodbujal gradnjo nepremičnin (mostov, trgov, tlakov itd.), kot da bi s primernim kadrovskim štipendiranjem zagotavljal občanom MOL zdravnike družinske medicine. A kdo bi se potem hvalil z najlepšim mestom, saj se z dobro zdravstveno oskrbo občanom pač ne more, ker se tega ne vidi?

Hvala, župan najlepšega mesta in najslabše oskrbe osnovnega zdravstva.

Občan generacije, ki že skoraj šestdeset let plačuje zdravstveno zavarovanje.