Pismo predsedniku makedonske vlade Zoranu Zaevu

Zveza makedonskih kulturnih društev v Sloveniji se v imenu Makedoncev, ki jih povezuje, z javnim pismom obrača na predsednika Vlade Republike Makedonije g. Zorana Zaeva. Povod so njegove nedavne izjave glede »pogajanj« o zgodovinskih dejstvih s sosednjo Bolgarijo, o katerih so poročali tudi slovenski mediji.



Spoštovani gospod premier Zoran Zaev, v Sloveniji nas je več kot 20.000 Makedoncev in smo razpršeni od Jesenic, Kranja, Ljubljane, Celja, Maribora, Kopra, Nove Gorice do Murske Sobote itd. Nekateri izmed nas smo v Sloveniji 68 let in več. Kljub temu da nam je Slovenija druga domovina, smo s srcem v Makedoniji. Sleherni med nami pomaga svojcem v Makedoniji na različne načine, saj želimo, da bi se blaginja Makedoncev izboljšala.



Nasploh nam ni vseeno, kaj se z Makedonijo dogaja. Zato, da lažje potešimo ljubezen do Makedonije, se družimo v Makedonskih društvih in hkrati predstavljamo na tem prostoru makedonsko kulturo. Zahvaljujemo se vladi Makedonije, da nas pri tem podpirate. Mi Makedonci veljamo v Sloveniji za poštene, pridne in ustvarjalne ljudi.



Vaše izjave, ki jih je Delo povzelo 28. novembra na zadnji strani v prispevku Z izjavami razburil Makedonce v rubriki Svet so ljudje so nas zelo prizadele, saj presegajo vaša pooblastila, ki ste jih dobili z mandatom. Opozicija v Skopju protestira proti nameri vlade in vas, »da bi kupčevali z našim jezikom, narodom, identiteto in zgodovino«.



Spoštovani gospod Zoran Zaev, prosimo vas, da ne nasedate bolgarski imperialistični politiki in v nobenem primeru ne pokleknete pred Bolgari. Makedonci v Makedoniji, Sloveniji in širše po svetu ne damo makedonskega jezika, naroda in naše zgodovine, saj narod brez maternega jezika kaj kmalu umre.



Naša Zveza zastopa Makedonce v Sloveniji in je politično neopredeljena.



Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: