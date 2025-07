Pismo rektorju Univerze v Ljubljani

Spoštovani gospod rektor, prof. dr. Gregor Majdič,

pišemo vam v zvezi z vašim odzivom na navedbe Francesce Albanese, ki Univerzi v Ljubljani očita, da s sodelovanjem z izraelskimi univerzami »normalizira nezakonitost in zločine« (Delo, 12. julija 2025).

Številne članice in člani UL smo vpeti v financiranje programa Obzorje Evropa in se, seveda, sprašujemo, kako ravnati, saj so od tega financiranja odvisni številni raziskovalci in raziskovalke na naših institucijah. Strinjamo se z vami, da je s tega vidika zelo težko izstopiti iz že potekajočih projektov in da to tudi ni potrebno, še posebej, kadar niso v nikakršni neposredni povezavi s kakršno koli izraelsko univerzo ali drugo institucijo. Prepričani pa smo, da lahko UL do potekajočega genocida v Gazi zavzame odločnejšo etično držo.

Glede na dejstvo, ki ste ga v pismu izpostavili tudi sami, da namreč evropska komisija pri projektih EU izraelske ustanove financira neposredno, saj je Izrael polnopraven član okvirnih raziskovalnih programov, bi Univerza v Ljubljani, kot prav tako polnopravna članica raziskovalnih programov, lahko storila vsaj to, da od evropske komisije zahteva, naj iz programov, ki jih financira, takoj izloči izraelske univerze in druge izraelske institucije, ne glede na to, ali so neposredno ali posredno povezane z vojaškimi strukturami. Skratka, UL naj takoj zahteva zamrznitev statusa Izraela v Obzorju Evropa, kar je od nje zahtevalo že tudi Študentsko društvo Iskra.

Če je za tak sklep potrebna večina glasov senatorjev UL, je treba takoj pozvati h glasovanju, pa čeprav per rolam, na daljavo. Čas dopustov ne sme biti izgovor, saj je dopustovanje v primerjavi z ogroženim preživetjem naš velik privilegij. Čakanje na septembrski senat neupravičeno odlaga odločitev, ki bo v vsakem primeru za premnoge Palestince prišla prepozno. Drži, kot poudarjate, konfliktov na svetu je več, vendar je prav ta razkril največjo hipokrizijo EU, ki je vanj finančno vpletena in tako zanj tudi soodgovorna. Kot zaposlene in zaposleni na UL ne želimo biti del tega sprenevedanja. Verjamemo, da nas je takšnih večina na UL, in zato tudi verjamemo, da bo večina senatorjev, dekanj in dekanov glasovala za to, da se UL pri evropski komisiji čim prej izreče v prid zamrznitvi financiranja izraelskih univerz in drugih institucij, povezanih v Obzorje Evropa. Vsaj dokler Izrael ne preneha z genocidom. Tako bi se izraelske univerze in druge institucije morale znajti same in bi se morda vsaj zamislile nad tem, kar se dogaja in ob čemer molčijo, če že ne sodelujejo.

S takšno načelno držo bi se UL uprla od spodaj navzgor. Ne glede na rezultat je to edina možna etična drža. Nenazadnje pa je UL to dolžna tudi zaradi zgleda, ki ga daje študentkam in študentom.

V pričakovanju takojšnjega ukrepanja vas lepo pozdravljamo in obenem pozivamo tudi kolege in kolegice z Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem in Univerze v Novi Gorici, da od vodstev svojih univerz zahtevajo, naj od evropske komisije zahtevajo takojšno izločitev izraelskih univerz in drugih izraelskih institucij iz sistema financiranja Obzorje Evropa.

***

Prispevek je mnenje avtorjev in ne izraža nujno stališč uredništva.

Podpisani:

prof. dr. Ana Kučan (UL BF)

prof. dr. Mojca Golobič (UL BF)

prof. dr. Miha Humar (UL BF)

dr. Barbara Brečko (UL FDV)

izr. prof. dr. Andreja Hočevar (UL FF)

izr. prof. dr. Jernej Amon Prodnik (UL FDV)

Tomaž Sajovic (UL FF, upokojen)

prof. dr. Andreja Vezovnik (UL FDV)

prof. dr. Marko Uršič (UL FF, v pokoju)

prof. dr. Rudi Rizman (zaslužni profesor UL)

prof. Alen Ožbolt (UL ALUO, dekan)

prof. Ranko Novak (zaslužni profesor UL)

prof. dr. Mojca Kovač Šebart (UL FF)

prof. Tomaž Gubenšek (UL AGRFT)

prof. dr. Zdravko Kobe (UL FF)

Meta Bertoncelj Breznik, prof. dr. Lilijana Burcar (UL FF)

izr. prof. mag. Zora Stančič (UL ALUO)

prof. dr. Jasna Mažgon (UL FF)

izr. prof. dr. Boris Vezjak (UM FF)

prof. dr. Igor Ž. Žagar (PI)

Miha Pribošič, Bojana Leskovar, prof. Sašo Sedlaček (UL ALUO)

doc. dr. Tomo Stanič (UL ALUO)

prof. dr. Nadja Zgonik (UL ALUO)

prof. dr. Rajko Muršič (UL FF)

prof. dr. Bojan Baskar (UL FF)

doc. dr. Kaja Kraner (UL ALUO)

doc. dr. Katja Jeznik (UL FF)

izr. prof. dr. Christina Manouilidou (UL FF)

prof. dr. Aleš Vodopivec (UL FA)

prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar (UL FF, dekanja)

Mateja Marincelj, prof. dr. Katja Košir (UM FF)

prof. dr. Andrej Ule (UL FF, upokojen)

prof. mag. Žiga Kariž (UL ALUO)

prof. dr. Uršula Lipovec Čebron (UL FF)

prof. dr. Mojca Narat (UL BF, upokojena)

Tina Mahkota, Suzana Korun, prof. dr. Peter Šemrl (UL FMF, IFM)

prof. dr. Mirjana Ule (zaslužna profesorica UL, članica SAZU)

prof. Zdenko Huzjan (UL ALUO, upokojen)

Milojka Žalik Huzjan, Sanja Fidler, Brane Solce, Sanja Pregl, Purg Franc, prof. dr. Peter Simonič (UL FF)

prim. dr. Lucija Perharič (NIJZ)

doc. dr. Nika Grabar (UL FA)

Pia Krampl (UL FF)

doc. dr. Kaja Poteko (UL FŠ)

Jože Kos Grabar, Barbara Habič Pregl, izr. prof. dr. Alenka Bartulović (UL FF)

doc. dr. Miloš Kosec (UL FA)

Ana Tepina, doc. dr. Petja Grafenauer (UL ALUO)

prof. dr. Gregor Pompe (UL FF)

viš. pred. dr. Andrej Godec (UL FKKT)

prof. dr. Barbara Šteh (UL FF)

doc. dr. Igor Ičo Vidmar (UL FF)

izr. prof. Peter Rauch (UL ALUO)

dr. Iztok Osojnik, prof. dr. Boris A. Novak (zaslužni profesor UL)

izr. prof. dr. Andrej Lukšič (UL FDV)

Borut Koloini, Bojan Radej, Milko Poštrak, doc. dr. Mateja Kurir Borovčić, Jože Hribar, dr. Maja Simoneti (IPOP)

dr. Barbara Vodopivec, prof. dr. Milica Antić Gaber (UL FF)

izr. prof. dr. Slavko Gaber (UL PEF)

prof. dr. Mojca Krevel (UL FF)

izr. prof. dr. Emilija Stojmenova Duh (UL FE)

doc. dr. Agata Šega (UL FF)

doc. dr. Urša Vogrinc Javoršek (UL FF)

prof. dr. Danica Čerče (UL FF)

doc. dr. Andreja Inkret (UL FF)

dr. Barbara Kostanjšek (UL BF)

dr. Božidar Flajšman, Urška Petek (BIC)

prof. dr. Dušan Plut (zaslužni profesor UL)

asist. mag. Jelena Isak Kres (UL FF)

prof. dr. Aleš Črnič (UL FDV)

prof. dr. Božo Repe (UL FF)

Branimir Štrukelj (SVIZ)

Tomaž Wraber, doc. dr. Barbara Rovšek (UL PEF)

doc. dr. Ana Kralj (UL FSD)

izr. prof. dr. Barbara Samaluk (UL FF)

prof. dr. Alenka Fikfak (UL FA)

prof. mag. Anja Planišček (UL FA)

Apolonija Šušteršič, prof. dr. Tjaša Griessler Bulc (UL ZF)

izr. prof. dr. Blaž Repe (UL FF)

doc. dr. Marjetka Šarič (UL FF)

doc. dr. Helena Korošec (UL PEF)

dr. Jaša Veselinovič, prof. dr. Bogomir Kovač (UL EF)

Darinka Žitnik, prof. dr. Tanja Rener (zaslužna profesorica UL)

dr. Klemen Lah, prof. dr. Darko Štrajn (PI)

lekt. mag. Andreja Drašler (UL FF)

dr. Nina Vodopivec (INZ)

asist. dr. Matej Radinja (UL FGG)

Matic Hrabar (predsednik Študentskega sveta UL BF)

prof. dr. Niko Toš (zaslužni profesor UL)

prof. Miran Zupanič (UL AGRFT)

mag. Jelka Hudoklin, dr. Andrej Hudoklin, prof. dr. Roman Kuhar (UL FF)

izr. prof. dr. Darja Kerec (UL PEF)

doc. Gašper Medvešček (UL FA)

prof. Luka Juhart (UL AG)

doc. dr. Ana Svetel (UL FF)

prof. dr. Marjan Šimenc (UL FF)

izr. prof. dr. Tatjana Capuder Vidmar (UL BF)

prof. mag. Tadej Glažar (UL FA)

prof. dr. Rastko Močnik (UL FF, upokojen)

prof. dr. Darja Zaviršek (UL FSD)

izr. prof. dr. Bojan Balkovec (UL FF)

Vladimir Vidmar, izr. prof. dr. Klara Skubic Ermenc (UL FF)

prof. dr. Irena Lesar (UL PEF)

Marija Lindič, Andrej Drole, doc. dr. Miha Hafner (UL PF)

izr. prof. Miha Jaramaz (UL AGRFT)

doc. dr. Danijela Makovec Radovan (UL FF)

prof. Domen Fras (UL ALUO)

asist. dr. Veronika Zavratni (UL FF)

asist. dr. Tadej Bevk (UL BF)

Nataša Horvat, doc. dr. Ina Ferbežar (UL FF)

prof. dr. Aleš Završnik (UL PF, Inštitut za kriminologijo)

prof. dr. Renata Salecl (UL PF, Inštitut za kriminologijo, SAZU)

asist. Anže Jurček (UL FSD)

doc. Mija Špiler (UL AGRFT)

dr. Lior Volinz (UL PF, Inštitut za kriminologijo)

Nežka Sturc (UL FF)

dr. Diana Koloini, doc. dr. Gorazd Kovačič (UL FF)

Tanja Šulak (UL FF)

izr. prof. dr. Darja Fišer (UL FF)

Lucija Zala Bezlaj (doktorska študentka UL FF)

Iva Ramuš Cvetkovič (UL PF, Inštitut za kriminologijo)

Alina Bezlaj (UL PF, Inštitut za kriminologijo)

prof. dr. Mojca Pajnik (UL FDV)

prof. mag. Žanina Mirčevska (UL AGRFT, dekanja)

Ema Kugler, asist. Maruška Nardoni (UL FDV)

Igor Španjol (Moderna galerija)

izr. prof. dr. Nataša Atanasova (UL FGG)

prof. dr. Marina Pintar (UL BF, dekanja)

doc. dr. Blaž Lukan (UL AGRFT)

dr. Barbara Lampič (UL FF)

izr. prof. dr. Natalija Majsova (UL FDV)

Julij Krsnik (UL BF)

viš. pred. mag. Ajda Kermauner (UL BF)

Ida Djurdjevič (UL BF)

znan. svet. dr. Bojana Bogovič Matijašić (UL BF)

dr. Tadej Troha (ZRC SAZU)

Mateja Bučar, prof. dr. Janja Polajrnar Lenarčič (UL FF)

asist. Ana Pšeničnik (UL BF)

prof. dr. Peter Stankovič (UL FDV)

Nik Šabeder (UL BF)

izr. prof. dr. Miha Krofel (UL BF)

Nina Glavič (UL NTF)

Andraž Jež, Miha Kovač, prof. Bojko Bučar (zaslužni profesor UL)

prof. Karin Košak (UL NTF)

doc. dr. Tajan Trobec (UL FF)

doc. mag. Arijana Gadžijev (UL NTF)

doc. Branko Jordan (UL AGRFT)

prof. dr. Tatjana Rijavec (UL NTF)

asist. Nina Žnidaršič (UL PF, Inštitut za kriminologijo)

prof. dr. Barbka Jeršek (UL BF)

prof. dr. Deja Muck (UL NTF)

asist. Nejc Florjanc (UL BF)

izr. prof. dr. Damijan Štefanc (UL FF)

lekt. mag. Viktorija Osolnik-Kunc (UL FF)

mag. Adela Železnik (Moderna galerija)

prof. Maruša Zorec (UL FA)

prof. dr. Stane Kavčič (UL BF)

Damjana Golob Lavrič (UL FU)

doc. dr. Nina Cvar (UL FF)

izr. prof. dr. Ksenija Šabec (UL FDV)

prof. dr. Matjaž Jager (UL PF, Inštitut za kriminologijo)

Jure Gruden (študent, UL BF)

doc. Petja Zorec (UL NTF)

Miha Zadnikar, Bojan Mavsar, Martina Domanjko, Fedja K. Štrukelj (študent, UL FKKT)

Enya Mlinarič Dragaš (študentka, UL PEF)

Živa Gostinčar (študentka, UL BF)

Robert Gostinčar, Jara Gostinčar, Ivana Kocutar, Petja Križmančič, Tina Sluga, Lovrena Jeromelj (UL PF, Inštitut za kriminologijo)

izr. prof. dr. Katarina Katja Predovnik (UL FF)

prof. dr. Petra Čeferin (UL FA)

doc. mag. Mitja Ficko (UL ALUO)

prof. Jasna Vastl (UL AGRFT)

prof. dr. Aldo Milohnić (UL FF)

prof. dr. Andreja Gomboc (UNG)

doc. Jaka Kukavica (UL PF)

doc. dr. Katharina Zanier (UL FF)

prof. dr. Andrej Bončina (UL BF)

prof. Predrag Novaković (UL FF)

doc. dr. Zala Dobovšek (UL AGRFT)

Miha Colner, Robert Bobnič (UL FDV)

Domen Drašler (UL BF)

prof. dr. Griša Močnik (UNG)

doc. dr. Matjaž Ličer (UL FGG)

asist. dr. Metod Prijatelj (UL FS)

Urška Jurman, izr. prof. dr. Marinko Banjac (UL FDV)

viš. pred. Marco Acri (doktorski študent, UNG)

prof. dr. Saša Dobričić (UNG)

prof. dr. Milena Mileva Blažić (UL PEF)

izr. prof. dr. Ana Vogrinčič Čepič (UL FF)

asist. Monika Bohinec (FSD)

doc. Ana Duša (UL AGRFT)

dr. Lars Felgner (UL FF)

prof. dr. Stanislav Pejovnik (zaslužni profesor UL)

asist. dr. Adam Zaky (UL NTF)

izr. prof. dr. Andrej Gaspari (UL FF)

Nataša Pavlin, prof. dr. Tanja Oblak Črnič (UL FDV)

izr. prof. dr. Vasja Lebarič (UL FDV)

dr. Urša Opara Krašovec (UL FE)

prof. dr. Igor Vobič (UL FDV)

asis. dr. Nika Šušterič (UL PEF)

doc. dr. Nina Perger (UL FDV)

Iva Špilak (UL BF)

Živa Šketa (PF, Inštitut za kriminologijo)

doc. Tina Kolenik (UL AGRFT)

dr. Mirjam M. Hladnik (ZRC SAZU)

prof. dr. Marko Radovan (UL FF)

Dali Regent (doktorska študentka, UL FF)

doc. dr. Maja Krajnc (UL AGRFT)

prof. dr. Urška Lavrenčič Štangar (UL FKKT)

prof. Duba Sambolec, doc. dr. Blaž Bajič (UL FF)

doc. dr. Polona Petek (UL AGRFT)

prof. Almira Sadar (UL NTF)

prof. dr. Helena Prosen (UL FKKT)

prof. dr. Irena Kralj Cigić (UL FKKT)

izr. prof. dr. Jaka Repič (UL FF)

doc. dr. Tomaž Pipan (UL BF)

prof. dr. Urška Stanković Elesin (UL NTF, dekanja)

dr. Kaja Pavletič (UL FF)

izr. prof. dr. Mojca Ciglarič (UL FRI, dekanja)

prof. dr. Nina Zupančič (UL NTF)

Darka Erdelji, Samo Vadnov, Martina Domanjko, Jelena Hladnik, Nina Ambrož, Violeta Tomič

Visokošolski sindikat Slovenije