Vrnitev v leto 1948

Zgodovinar, politolog in nekdanji politik Ilan Pappé (1954) velja za enega najvidnejših intelektualcev, ki kritično pretresajo zgodovino svoje države. Je profesor na Univerzi v Exetru in direktor Evropskega centra za palestinske študije, njegovo delo pa lahko s knjigo Etnično čiščenje Palestine, 1948 zdaj prebiramo tudi v slovenščini (Ciceron, 2025, prevod Andrej Poznič).

Pappé na sistemsko nasilje nad Palestinci opozarja že desetletja – po razkritju britanskih in izraelskih dokumentov v osemdesetih letih je obsežno raziskoval in pisal o izgonu in razlaščanju Palestincev leta 1948.

Knjigi Etnično čiščenje Palestine, 1948, v kateri natančno opisuje načrt Dalet, po katerem je judovska vojska v slabem letu izgnala 750.000 ljudi, z zemljo zravnala več kot tisoč palestinskih vasi, v mestih z mešanim prebivalstvom uvedla sistem apartheida in se polastila 80 odstotkov palestinskega ozemlja, so sledile še številne.

Z Noamom Chomskim se je leta 2015 na primer podpisal pod knjigo On Palestine (Penguin), dve leti zatem se je s knjigo Ten Myths About Israel (Verso) lotil tako zgodovinske kot sodobne obravnave sionizma, lani pa je svoje razmisleke razširil še v knjigah A Very Short History of the Israel-Palestine Conflict ter Lobbying for Zionism on Both Sides of the Atlantic (obe izdani pri Oneworld Publications).

Pappé v svojih delih poudarja, da se etnično čiščenje Palestine nadaljuje vse do danes, ob tem pa poziva h kritični obravnavi ideje velikega Izraela, mehanizmov sodobne kolonizacije in ekonomije genocida. Kot je avtor v začetku leta dejal za Al Džaziro, lahko trenutno stanje označimo za »neosionistično, saj so stare vrednote sionizma zdaj veliko bolj skrajne in agresivne kot prej«. Zgodovinsko gledano je »z nekaj previdnosti pripravljen trditi, da gre za zadnjo fazo sionizma«, je še dejal.