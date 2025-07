25 držav, tudi Slovenija, pozvalo k takojšnjemu končanju vojne v Gazi

Skupina 25 držav, med njimi Slovenija, je danes v skupni izjavi pozvala k takojšnjemu končanju vojne v Gazi, pri čemer so opozorili na trpljenje tamkajšnjih civilistov, ki da je doseglo novo raven. V izjavi, ki se ji je pridružila zunanja ministrica Tanja Fajon, so Izrael pozvali tudi k odpravi omejitev pri dostavi pomoči v enklavo.

Podpisniki so opozorili, da »trpljenje civilnega prebivalstva v Gazi dosega nove razsežnosti«, pri čemer so poudarili, da se mora »vojna v Gazi takoj končati«.

»Model, ki ga je izraelska vlada sprejela za razdeljevanje pomoči, je nevaren, povečuje negotovost in prebivalcem Gaze odreka vsakršno dostojanstvo,« so zunanji ministri in ministrice 25 držav zapisali v izjavi, katere pobudnik je Združeno kraljestvo.

Obsodili so razdeljevanje »zgolj neznatnih količin pomoči in nečloveško pobijanje civilistov, tudi otrok, ki čakajo na osnovne življenjske dobrine, kot sta voda in hrana«, je razvidno iz izjave, ki jo je objavilo tudi slovensko zunanje ministrstvo.

Izraelska vlada odreka osnovno humanitarno pomoč civilnemu prebivalstvu, kar je po njihovem nedopustno, zato so jo pozvali, naj »nemudoma odpravi omejitve pri zagotavljanju pomoči ter omogoči Združenim narodom in humanitarnim organizacijam, da na varen in učinkovit način zagotovijo nujno pomoč, ki rešuje življenja«.

Vpletene strani in mednarodno skupnost so pozvali tudi k skupnemu ukrepanju za končanje »tega grozljivega konflikta s takojšnjim, brezpogojnim in trajnim premirjem«. Pri tem so znova izrazili polno podporo ZDA, Katarju in Egiptu, ki posredujejo v pogajanjih med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas.

FOTO: Bashar Taleb/AFP

Zavzeli so se tudi za brezpogojno izpustitev talcev, ki jih od napadov na Izrael 7. oktobra 2023 zadržuje Hamas.

Podpisnice so še dejale, da odločno nasprotujejo vsemu ukrepom, ki vodijo v ozemeljsko ali demografsko spremembo okupiranega palestinskega ozemlja, izraelski načrt za preselitev palestinskega prebivalstva v t. i. humanitarno mesto pa so označile za popolnoma nesprejemljiv.

Med podpisnicami je večina držav članic EU, pa tudi Združeno kraljestvo, Kanada in Japonska, medtem ko se izjavi med drugim niso pridružile Nemčija, Madžarska, Češka in Slovaška.

Izraelska vojska sprožila kopensko ofenzivo v osrednjem delu Gaze

Izraelska vojska je danes sprožila zračno in kopensko ofenzivo na mesto Deir al Balah v osrednjem delu Gaze, kjer med skoraj 22-mesečno vojno doslej še ni izvajala kopenske ofenzive. Operacija sledi ukazu Izraela k evakuaciji tamkajšnjih prebivalcev proti jugu. Na tisoče ljudi je že zbežalo iz mesta.

Izraelska vojska je s tanki vdrla v mesto ter izvedla številne napade s topništvom in letali, ob sklicevanju na lokalne vire poroča britanski BBC. Napadi sledijo ukazu izraelske vojske k evakuaciji območja Deir al Balaha proti jugu enklave.

Urad ZN za usklajevanje humanitarnih zadev (OCHA) je že kmalu po nedeljski odreditvi evakuacije opozoril, da gre pri tem za nov uničujoč udarec humanitarnim prizadevanjem v Gazi. Po navedbah urada je v Deir al Balahu več humanitarnih skladišč, bolnišnic in ključna vodna infrastruktura.

»Vsaka škoda na tej infrastrukturi bo imela smrtno nevarne posledice,« je opozoril urad in zagotovil, da bo osebje ZN ostalo v mestu. Generalni podsekretar ZN za humanitarne zadeve Tom Fletcher je medtem sporočil, da je v nedeljo govoril z vodjo lokalnega urada OCHA Jonathanom Whittallom, ki ga je obvestil o stopnjevanju izraelskih zračnih napadov na Deir al Balah.

Po poročanju izraelske televizije Channel 12 je načelnik generalštaba izraelske vojske Ejal Zamir pripravil načrt za okrepitev kopenskih operacij v Gazi. Viri, na katere se sklicuje medij, so predlog opisali kot »načrt za zavzetje Gaze«. Izveden naj bi bil, če po predlagani 60-dnevni prekinitvi ognja ne bi dosegli dogovora o končanju vojne, navaja katarska televizija Al Džazira.

Načrt načelnika generalštaba naj bi bil sicer alternativa načrtom izraelskih oblasti o gradnji taborišča za celotno prebivalstvo enklave na ruševinah Rafe. Tja naj bi sprva premestili okoli 600.000 Palestincev, sčasoma pa bi tam živeli vsi prebivalci Gaze. Taboriščniki območja ne bi smeli zapustiti, bi se pa lahko odločili za »prostovoljno emigracijo«.