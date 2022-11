Po bitki (2)

Po dolgem času vrste samo in res samo napadalnih člankov v javnih medijih na prejšnjo vlado se je pod naslovom Po bitki vendarle našel pogumen prispevek avtorice Barbare Zimic z občutkom za pravičnost in objektivnost (Delo, 17. novembra, stran 7). Prejšnji vladi bi morali priznati velik prispevek za zajezitev pandemije covida v popolnoma kaotičnih razmerah tako pri nas kot v Evropi in drugje. Ko je razpadla vlada Marjana Šarca, bi se vleklo do vzpostavitve naslednje vlade prek volitev toliko neoperativnega časa, da bi se pandemija razširila in posledice bi bile verjetno precej hude.

Namesto da bi se ljudi povezovalo in spodbujalo k zaupanju in sodelovanju v dobro vseh, se je s strani dela politike in medijev in nevladnih organizacij ščuvalo proti ukrepom, ki jih je uvajala vlada. Prejšnja vlada ni zakonsko uvedla obveznega cepljenja, tako da tisti, ki so imeli pomisleke, zdravstvene, etične ali drugačne, niso bili ogroženi. Ukrepi v javnem življenju pa so prispevali k zajezitvi pandemije.

Prejšnji vladi se je očitalo, da dela mimo stroke, a skoraj vsak dan smo dobili na televizijske ekrane enega od uglednih, vodilnih zdravnikov iz skupine za obvladovanje epidemije. Zdaj, ko imamo v bolnišnicah še precej pacientov s covidom (83 dne 21. oktobra po podatkih NIJZ) in ko število okuženih v tem jesenskem času narašča, pa na ekranih ni stroke, ni podatkov, ni navodil, kot da covida sploh ni. V časopisih se vsake toliko oglasijo posamezni zdravniki in nemočno opozarjajo na epidemijo, ki še traja, na dolgi covid, na posledice za zdravje okuženih na dolgi rok, na visoke stroške zaradi izostankov z dela – in predvsem opozarjajo na nošenje mask v zaprtih javnih prostorih. Kako majhna nadloga posameznika za bistveno izboljšanje zdravstvenega stanja večine! Namesto tega pa se zagovarja »svoboda posameznika« in krepi ego, ki je nad vsem drugim, pa če se sesuje ves svet.