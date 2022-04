Protestna izjava: Ti meni Rudolfovo, jaz tebi Parsifal

Politično mešetarjenje v znanosti in visokem šolstvu je doseglo novo dno po zaslugi avtokratske oblasti. Že tako podcenjujoče skromnega prispevka države za raziskovalno dejavnost in še posebej sramotnega za visoko šolstvo se je, sploh ne prvič, polastila še lakomna kvaziznanstvena skupina SDS-ovih podanikov. Denar za naložbe v družbo znanja, v mlade ustvarjalne ljudi, v znanstveno odličnost in vrhunsko visoko šolstvo pred očmi vse bolj obubožane znanstvene skupnosti zdaj odteka v izmišljene in z ničimer strokovno utemeljene strankarske projekte, ki imajo za edini cilj napolniti žepe poslušnih strankarskih kimavcev, ki bodo politiki nato vračali usluge.

Že videni vzorci sovražnega teptanja pravne države in prevzemanja medijev, vključno z nacionalno RTV, zdaj vdirajo še v znanstveno sfero. Tako kot partijski aparatčiki v nezakonitem Programskem svetu RTV vidijo v kritikah na svoj račun omejevanje medijske svobode, bodo kritike na račun samozvanih akademij znanosti, rokohitrskih zasebnih študijskih programov ter pred nekaj dnevi ustanovljenega »javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo« pod pokroviteljstvom Boruta Rončevića, ki mu je oblast namenila razkošnih 5,2 milijona evrov za dve leti, politikantsko označene kot poseg v avtonomnost znanosti in nasprotovanje policentričnemu razvoju. Čeprav gre pri slednjem za notorno strankarsko kuhinjo po načelu: Ti meni Rudolfovo, jaz tebi Parsifal!

Usodnejši od materialnega je hkratno kakovostno obubožanje znanosti, ki bo sledilo, če bodo nacionalne prioritete postali projekti, katerih edina referenca je njihova všečnost politiki. Njihova »znanstvena spoznanja« bodo verodostojna toliko, kot so verodostojne zgodovinske in druge laži, ki jih v prid svojih gospodarjev producirajo politični nastavljenci na RTV, ali volilne napovedi v prid vladajoči stranki, ki jih producira agencija Parsifal.

Zato najbolj odločno protestiramo proti temu skrajno neetičnemu in nezakonitemu ravnanju oblasti zoper slovensko znanost in se pridružujemo shodu za znanost, ki bo v sredo na Kongresnem trgu pred Univerzo. Čas je, da se režimu upre znanstvena skupnost – v resnici se mora, če želi preživeti!

Zavezništvo za demokratično in pravično Slovenijo (Alternativna Akademija, Forum za demokracijo, Gibanje za družbeno odgovornost)

Za koordinacijsko skupino:

Rado Bohinc, Lucija Čok, Božidar Flajšman, Spomenka Hribar, Polona Jamnik, Dušan Keber, Bogomir Kovač, Vlado Miheljak, Boris A. Novak, Vesna Mikolič, Stane Pejovnik, Emil Milan Pintar, Jože Pirjevec, Barbara Rajgelj, Danijel Rebolj, Božo Repe, Rado Riha, Rudi Rizman, Blaž Rozman, Svetlana in Božidar Slapšak, Slavko Splichal, Darko Štrajn, Ivan Svetlik, Niko Toš, Vito Turk, Boris Vezjak