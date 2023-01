Še en pogled na ta krasni novi svet

»K optimizmu pripomore tudi to, da vlade ne vodi Janša.« (Delo, 28. decembra, javnomnenjska anketa o pričakovanjih)

Ko bi Arhimed imel tako trdno točko, bi premaknil svet. Mogoče pa se bo zdaj zgodil kak obrat, da bo prišlo vsaj do novega štetja: pred Janšo in po Janši. Kakor Katon nikoli ni mogel brez »Ceterum censeo Carthaginem esse delendam« (v prevodu »Sicer pa menim, da bi bilo Kartagino treba uničiti«), tudi naši levi politiki ob nobeni priliki ne pozabijo na »Ceterum censeo 'Jansham' esse delendum«. Oscar Wilde je vedel, da to ni slabo: če ne bom slaven, bom pa razvpit.

Za moje starše je bilo najbolj ničevo lastno povzdigovanje in poniževanje drugih. Sram jih je bilo, da bi šli poslušat moj glasbeni nastop. To se jim je zdela velika, nezaslišana ošabnost.

Zdaj pa sem morala dve leti poslušati neokusno postavljaštvo in se ogibati nevarnemu cestnemu rovarjenju in grozečemu cepetanju vse do bližnjih rednih volitev.

Pa so nas odrešili?

»Stopil bom v tisto stranko, ki bo odpravila špital in britof,« je dejal pokojni slikar Leon Koporc. No, to pa ni, da bi izgubljali čas.