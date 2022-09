Slovenija naj poudarja lastne izkušnje

Spoštovani slovenski politiki. Slovenija ima predloge za skoraj vse politične težave, ki trenutno tarejo Evropo in svet! Treba jim je prisluhniti. Na dogodkih, kot je bil letošnji Blejski forum, pogosto slišimo besede svoboda, vrednote, solidarnost, zgodovina prava ..., vendar tudi EU v praksi na te vrednote gleda mačehovsko. Manjši narodi to najbolj občutijo. Slovenija je med njimi. Naštete vrednote so v Evropi egoistično zapostavljene.

Slovenija mora na takšnih dogodkih poudarjati lastne izkušnje:

1. Manjšinsko problematiko: Jezikovne manjšine so v EU zapostavljene. Slovenske jezikovne manjšine v sosednjih državah kopnijo. V Avstriji, Italiji in na Madžarskem nimajo niti svojih stalnih predstavnikov v parlamentih, kakor je to urejeno za tuje manjšine v Sloveniji. Kje so tu svoboda, solidarnost in zgodovina prava? Tudi drugod po EU ni posluha za to problematiko (Španija, Anglija, Hrvaška, Srbija, Kosovo itd.).

2. Mejno problematiko: Hrvaška ne spoštuje mednarodnega mejnega arbitražnega sporazuma s Slovenijo. Iz egoističnih razlogov nagaja Sloveniji z odprtim prehodom na morje in z ribolovom v Piranskem zalivu ... Kje je tu evropska solidarnost, ki molči, in kje hrvaška solidarnost, ki se utaplja v morju? Kje je solidarnost Grčije in Bolgarije do Makedonije? Glede teh kršitev prava bi EU morala kršitelje finančno kaznovati tako, da bi del finančnih spodbud odtegnila kršitelju in jih nakazala neposredno ogroženi manjšini. Kdaj je jezikovna manjšina ogrožena v določeni državi? Ko je njihovo število vsako leto manjše.

Tudi rusko-ukrajinski spor je manjšinski. V vzhodni Ukrajini dokazano živi ruska manjšina. Slovenija naj predlaga miroljubno rešitev spora s tem, da se ruski manjšini v Ukrajini določi status jezikovne manjšine z določeno samoupravo v okviru državnih ukrajinskih meja. To bi bila salomonska rešitev po načelih svobode, vrednot, solidarnosti in zgodovine prava. Moralo bi biti sprejemljivo za obe vojskujoči se strani, kjer ne bi bilo ne zmagovalca in ne poraženca.

Diplomati, združite se!