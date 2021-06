Slovenska veleposlanica v narodni noši

Zadeva je pravzaprav trivialna in bo kmalu utonila v pozabo. Lahko bi jo ocenili le kot protokolarni spodrsljaj.



Vendar je minister za zunanje zadeve na nedavnem posvetu diplomatov posebej pohvalil veleposlanico za zdravo domoljubje, ki ga je izrazila z nošenjem narodne noše pri izročitvi poverilnih pisem v Moldaviji v mesecu aprilu.



Da je nošenje narodne noše izraz domoljubja, bi pravzaprav težko rekli, prej gre za zazrtost v tradicijo in domačijstvo. Če bi imela tak pomen kot slovenska zastava, slovenski grb, himna in slovenski jezik, bi jo oblekli tudi najvišji predstavniki oblasti.



Enotna slovenska narodna noša tudi ne obstaja, obstajajo le regionalne in območne. Izbor regionalne noše za tak dogodek pa ne predstavlja Slovenije. Če bi hotela poudariti simbolno noto, bi veleposlanica, na primer, lahko izbrala primorsko narodno nošo, saj je bila v okviru slovenskega narodnega prebujenja prva slovenska čitalnica ustanovljena v Trstu.



Ima pa dogodek vsaj dva skrita pomena. Prvič, narodno nošo je veleposlanica nosila v Moldaviji, ki je pretežno agrarna država in na repu Evrope po razvitosti. Na nezavedni ravni ji je Slovenija izrazila, da je tam, kjer je bila Slovenija pred 160 leti, kar pa ni ravno diplomatsko obnašanje. Drugič, dogodek izraža tudi to, da ženske ne sodijo v diplomacijo, ampak je njihovo mesto predvsem doma, kjer naj skrbijo za domoljubne vrednote.



Ne predstavljam si namreč, da bi katerikoli slovenski moški diplomat vključno z ministrom za zunanje zadeve na kateremkoli protokolarnem in državnem dogodku oblekel narodno nošo.



Da nošenje narodne noše na diplomatskih dogodkih ni nekaj neobičajnega, je seveda res. To lahko vidimo pri Savdski Arabiji, Indiji in drugih državah, vendar gre pri tem za nošenje tradicionalnih oblačil, ki jih uporabljajo še danes. Česar pa ne moremo reči za evropske države, kamor sodi Slovenija.



Narodne noše so lep del slovenske tradicije, ki jo je treba spoštovati in negovati, ampak spadajo bolj na Kmečko ohcet in podobne prireditve. Promoviranje domoljubja pa je le del volilne strategije.

