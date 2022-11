Slovenske predsedniške volitve: zmaga ljudstva

Na volitvah ni bilo ne desnega in ne levega političnega pola, bil je samo Janšev štab in na nasprotnem bregu ljudstvo. Zmagali so volivci, ljudstvo, slovenski narod. In njihova nova predsednica s programom osnovnih človeških vrednot. Tudi poraženec ni bil desni kandidat, zgledno je nastopal z volilno retoriko, bil je korekten do ljudi, pokopal ga je samo Janšev štab, ki je za njegovim hrbtom bruhal ogenj večnega sovraštva. To sovraštvo se je kazalo med vladavino tega štaba tako v retoriki kot z dejanji, zdaj v opoziciji pa je mu je kamen spotike delovanje izvoljene vlade. Ni treba naštevati teh dejanj, dovolj je, da jih ljudje vidijo in občutijo.

Zavedati se moramo, da sedanje generacije ne morejo odgovarjati ne za medvojne izdaje in ne za povojne zločine, zato naj se to gradivo ne plasira več za sedanje politične obračune. Čas je za tiho spravo naroda, ne med privrženci zločinov, temveč med neobremenjeno zgodovinsko stroko. Kakor na pokopališčih prevladuje večni mir in pokoj, tako naj tudi v zgodovinskih arhivih prevladujeta mir in pokoj. Na vratih tega arhiva naj bo nem napis tihe sprave z besedami: Ta del zgodovine naj se nikoli več ne ponovi!

Spoštovani! Za uveljavljanje človeških vrednot se je treba stalno boriti, zato je potrebna spoštljiva retorika med političnimi subjekti že vsak dan in na vseh stopnjah komunikacije. Predvsem v parlamentu naj bo ta zgledna in spoštljiva. Spodbudno je, da se spoštljivi odnosi na tem nivoju že delno uvajajo, za izstopajoče in ponavljajoče se primere pa bi bilo treba uvesti disciplinske postopke, kot je to v športu, kjer prevladuje »zdrav duh v zdravem telesu«. Tekmovanje naj bo vedno zdravo in v korist napredku. Lik politika naj bo njegova verodostojnost in moralnost, predvsem pa se mora vsak politik zavedati, da je v službi naroda, in ne nad narodom.

Stare zakrknjene in škodljive politike bi bilo nujno treba politično upokojiti. To je možno uzakoniti in nočna mora v politiki bi bila odstranjena.