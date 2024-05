Tajvan je nepogrešljiv pri pripravah na prihodnje pandemije

V treh letih pandemije covida-19 je bilo izgubljenih ogromno življenj, neenakosti na področju zdravja pa so se še povečale. Svetovno gospodarstvo je nazadovalo, kar je vplivalo na življenja ljudi po vsem svetu. Pandemija je nazorno pokazala, da sedanje globalno zdravstveno upravljanje ni učinkovito pri odzivanju na grožnje zdravju. Čeprav covid-19 ne predstavlja več izrednega stanja na področju javnega zdravja mednarodnega pomena (PHEIC) in sta se trgovina in gospodarska dejavnost po vsem svetu normalizirali, Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) svari pred nevarnostjo pandemije bolezni X. Zato je ključno, da se države po vsem svetu povežejo in okrepijo zdravstveno upravljanje.

WHO in številne države so razkrile pomanjkljivosti mednarodnih zdravstvenih predpisov na področju obvladovanja pandemije, zaradi česar se obetajo spremembe, ki bodo vključevale okrepljen nadzor, poročanje in izmenjavo informacij, izboljšano pripravljenost za odzivanje in spremenjena merila za razglasitev PHEIC. Obenem poteka burna razprava o novem sporazumu o pandemiji, katerega cilj je oblikovati trden svetovni okvir upravljanja pandemije, ki temelji na odgovornosti, preglednosti in pravičnosti. Sporazum bo morda sprejet na 77. svetovni zdravstveni skupščini.

Ker Tajvan ni država članica WHO, ne more neposredno vplivati na nove smernice, čeravno je bil Tajvan prvi, ki je opozoril na tveganje epidemije in takoj sprejel učinkovite ukrepe. Tajvan je tudi proaktivno delil pomembne informacije z globalnimi partnerji in si pridobil zaupanje javnosti. Odločno podpiramo sprejetje in izvajanje sprememb mednarodnega zdravstvenega pravilnika (IHR, 2005) in sporazuma o pandemiji ter pozivamo WHO, naj Tajvan vključi med podpisnike teh dokumentov. To bi nam omogočilo sodelovanje pri spremljanju novih virusnih sevov, poročanju in izmenjavi podatkov o diagnosticiranju patogenov ter izmenjavi novih cepiv in protivirusnih raziskav ali rezultatov kliničnih preskušanj ter nadzoru svetovnega zdravja.

Svet WHO za ekonomijo zdravja za vse je ugotovil, da vsaj 140 držav po svetu v svoji ustavi priznava zdravje kot temeljno človekovo pravico. Kljub temu pa številne države ne sprejemajo oziroma izvajajo zakonov, ki bi prebivalcem omogočili dostop do zdravstvenih storitev. Tajvan si je močno prizadeval doseči univerzalno zdravstveno pokritost in je v zadnjih nekaj desetletjih v skladu s priporočili WHO dosledno izboljševal kakovost zdravstvenega varstva ter pomagal mednarodni skupnosti pri uresničevanju zdravja za vse.

Geslo letošnjega svetovnega dneva zdravja je »Moje zdravje, moja pravica«. Tajvan meni, da je zdravje človekova pravica. Vendar WHO iz političnih razlogov ne upošteva pravic 23 milijonov Tajvancev. WHO in vse zadevne strani pozivamo, naj priznajo pomemben prispevek Tajvana k svetovnemu javnemu zdravju in človekovi pravici do zdravja ter ga pragmatično vključijo v WHO in vsa njena srečanja, dejavnosti in mehanizme, zlasti tiste, ki se nanašajo na pandemijski sporazum. To bi Tajvanu omogočilo boljše sodelovanje z globalnimi partnerji pri ohranjanju temeljne človekove pravice do zdravja, določene v ustavi Svetovne zdravstvene organizacije.