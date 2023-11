Tajvan za prihodnost z ničelno neto vrednostjo

Podnebne spremembe vplivajo na svet z neznansko hitrostjo. Koncentracija toplogrednih plinov v ozračju še naprej narašča, povprečne svetovne temperature pa so dosegle rekordne vrednosti. Kljub temu pa še ni prepozno. Če ukrepamo zdaj, lahko še vedno dosežemo trajnostno prihodnost, v kateri se bo dalo živeti.

Tajvan si skupaj z mednarodno skupnostjo prizadeva doseči cilj ničelnih neto emisij. Z načrtovano uzakonitvijo svoje zaveze k ničelnim neto emisijam do leta 2050 Tajvan dokazuje svojo odločnost in obenem išče priložnosti, da prispeva svoje prednostno znanje na področju zelenih in drugih tehnologij. Pri energetskem prehodu je dosegel izjemne rezultate. V zadnjih desetih letih se je energetska intenzivnost v povprečju izboljšala za 2,9 odstotka na leto. Poročilo iz leta 2022, ki ga je objavil Ameriški svet za energetsko učinkovito gospodarstvo, uvršča Tajvan na osmo mesto na svetu glede na energetsko učinkovitost.

V zadnjih petih letih se je tajvanska zmogljivost obnovljivih virov energije vsako leto v povprečju povečala za 21,9 odstotka, medtem ko je svetovno povprečje 9,1 odstotka. Tajvan je dosegel boljše rezultate od svojih azijskih sosed, vključno z Republiko Korejo, Kitajsko in Japonsko. Leta 2023 je skupna zmogljivost vetrnih in sončnih elektrarn na Tajvanu dosegla približno 13,9 gigavata, kar je sedemkrat več kot leta 2016. Po vsej državi je bilo nameščenih skupno 264 vetrnih turbin na morju. Obnovljivi viri energije naj bi letos proizvedli deset odstotkov vse tajvanske električne energije. Da bi zagotovila stabilno preskrbo z električno energijo ter zmanjšala onesnaževanje zraka in emisije ogljika, bo vlada še naprej maksimalno spodbujala razvoj zelene energije in v prihodnost usmerjene energije ter še naprej izboljševala energetsko učinkovitost. S temi prizadevanji, skupaj z dopolnilnimi ukrepi, kot sta razvoj raznolikega shranjevanja energije in krepitev odpornosti električnega omrežja, Tajvan vztrajno uresničuje energetski prehod. Več kot 70 odstotkov tajvanskih energetskih virov je uvoženih. Leta 2022 je stopnja recikliranja komunalnih odpadkov dosegla 59,5 odstotka, stopnja ponovne uporabe industrijskih odpadkov pa se je povečala na 86,5 odstotka. Poleg učinkovitega krožnega omrežja in recikliranja Tajvan razvija tudi inovativne tehnologije in sisteme za podporo kroženju virov in pospeševanje napredka pri uresničevanju vizije ničelne količine odpadkov in ničelnih neto emisij. Tajvanska borza ogljičnih rešitev (TCX), ustanovljena letos avgusta, s tržnim trgovanjem in borzami ustvarja spodbude za podjetja, da zmanjšajo emisije ogljika, spodbuja raziskave in razvoj nizkoogljičnih tehnologij in spodbuja pozitivni cikel zelenega gospodarstva.

S svojim strokovnim znanjem in izkušnjami želi Tajvan prispevati k skupnim globalnim ciljem in se veseli enakopravnega sodelovanja na zasedanjih delovnih teles Okvirne konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah (UNFCCC). Upamo, da se bo Tajvan lahko pridružil mehanizmom mednarodnega sodelovanja pri obravnavi podnebnih sprememb, sodeloval v pogajanjih, povezanih s pariškim sporazumom, in sprejel ustrezne ukrepe skupaj z mednarodno skupnostjo. Tajvan je pomemben del rešitve ter obenem zanesljiv, varen in zaupanja vreden partner.