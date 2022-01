Slovenija odpira vrata Tajvanu in jezi Kitajsko

V nadaljevanju preberite:

»Če bi se tajvanski narod hotel priključiti Kitajski, če bi bila to njegova svobodna volja brez pritiskov, brez vojaškega posredovanja in brez izsiljevanja in strateških pasti, kot se to trenutno dogaja s Hongkongom, bi mi to podprli. Če pa si želi tajvanski narod živeti neodvisno, smo tukaj, da podpremo tudi takšen položaj. Menim, da je to ključno vprašanje.«

To je v ponedeljek izjavil slovenski premier Janez Janša v intervjuju z Rameshem Ramachandranom, voditeljem nacionalne indijske televizije Doordarshan, ob 30. obletnici diplomatskega priznanja med Slovenijo in Indijo. Pogovor je potekal o dvostranskih odnosih, a ni mogel mimo vprašanj o pandemiji, težavah na indijsko-pacifiškem območju in seveda o odnosih med Evropsko unijo in Kitajsko.