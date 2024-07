Tatovi na območju Svetega Urha

Območje Svetega Urha ima za krajane Sostra velik pomen. To je prostor narave, ki omogoča rekreacijo po lepih poteh, iz katerih se odpravimo na Dobrunjski hrib in Orle. Te poti so opisane v številnih publikacijah, še pred kratkim smo lahko brali prispevek v časopisu Ljubljana, ki še posebej spodbuja, da se odpravimo po teh poteh. Obenem pa je Sveti Urh tudi kulturna točka. Tam sta muzej in spomenik padlim, kamor se pride vsako leto poklonit vrh slovenske politike. Na Svetem Urhu je tudi cerkev, ki mnogim omogoča duhovno sprostitev.

Poleg kulturnikov in rekreativcev pa se zadnje čase na Svetem Urhu zbirajo tudi nepridipravi, ki neutrudno poskušajo vlomiti v vozila obiskovalcev. Pri tem povzročajo očitno materialno škodo na lastnini obiskovalcev, hkrati pa s takšnimi dejanji ta kraj, ki je bil primarno mesto za sproščanje, spreminjajo v nevarno območje. Tako tudi odvračajo obiskovalce, ki si želijo ogledati spomenik in se poučiti o zgodovinskih dogodkih, ki so potekali ravno na tem območju. Sveti Urh s tem postaja vse bolj nezaželena točka sprostitve, blati se kulturni spomin, svetost kraja, prebivalci pa se ga v večernih urah raje izogibajo.

To je resen problem! Med obiskovalci se iz dneva v dan širita nelagodje in negotovost, na kaj bodo naleteli, ko se vrnejo na parkirišče. Na območju Svetega Urha se je v zadnjem letu zgodilo – po meni znani statistiki, ki šteje štiri redne obiskovalce – že več kot dvanajst poskusov vloma v parkirana vozila. Poskusi vloma so se sprva dogajali v večernih urah, po mraku, zdaj pa se to dogaja že pri belem dnevu.

Poskusi vloma so bili seveda prijavljeni policiji, ki pa je glede tega naredila bore malo. Odvračalni ukrepi (predvidevamo, da so sledili po prijavah) pri vlomilcih več kot očitno niso delovali, saj so se poskusi vloma znova zgodili 14. junija med 18. in 21. uro. Obiskovalci povečane prisotnosti policije na tem območju niso opazili. Glede na vse pogostejše in predrznejše poskuse vloma se med rednimi obiskovalci Svetega Urha že porajajo ideje, da bi za varnost poskrbeli sami z vaškimi stražami.

Na policijo apeliramo, da na tem območju zagotovi redno prisotnost policije in s tem odvrača od kriminalnih dejanj. Pozivamo tudi svet Četrtne skupnosti Sostro in Mestno občino Ljubljana, naj ukrepata z odvračilnimi ukrepi in poskrbita za varnost in premoženje svojih krajanov.