Toninovi nakupi

Še preden so nam opremo, ki jo je obrambni minister Tonin naročil in plačal, dobavili, se je že izkazalo, kako napačne so bile njegove odločitve.

Vojaško transportno letalo, o katerem se ne ve, koga in kam naj bi prevažalo, je največja napaka. Namesto njega bi nujno potrebovali táko za gašenje gozdnih požarov. To bi bil veliko cenejši in bolj upravičen izdatek. Glede na to, kako grozeče se nam približujejo sušna obdobja, bo nakup canadaira nujen – ali pa nam bodo morali požare še naprej gasiti sosedje.

Še bolj pa se je Tonin ustrelil v koleno pri nabavi oklepnikov. Enomesečna vojna v Ukrajini je pokazala, da so postali tanki in šest-/osemkolesniki zreli za staro železo. Vsak vojak pešak lahko goro železja s pomočjo ročnega metalca odpre kot konzervo fižola.

Sploh pa – oklepniki spadajo med ofenzivno orožje. Na našem ozemlju jih ne potrebujemo. Koga namerava Slovenija napasti?