Volivci delijo glasove med veliko strank

Slovenci imamo srečno roko, da imamo veliko število političnih strank, s tem veliko izbiro, in da nikoli ne damo nobeni stranki prevladujočega odstotka volilnih glasov, več kot 30 odstotkov ali, bog ne daj, več kot 40 odstotkov. Takšna stranka bi lahko pridobila le še eno manjšo podobno mislečo stranko v večinsko skupino z vsaj 46 enako glasujočimi poslanci in nastala bi vladna oligokracija. Če bi takšna vladavina bila uspešna, bi na naslednjih volitvah celò ponovno dobila mandat.



Skupino strank, ki ji uspe združiti 46 ali več poslancev in dobi mandat za sestavo vlade, imenujemo pozicija, ostale stranke, če združijo svoje nastope, se imenujejo opozicija.



Vlada je kriva, ker je v drugi polovici letošnjega leta zamudila s pravočasnimi ostrimi ukrepi proti skupnemu sovražniku covidu-19. V odstotkih mrtvih smo pri vrhu v Evropi.



Vlada je kriva, ker je med številnimi ukrepi – med njimi so bolj drastični – sprejela tudi nekaj slabih. Opozicija pri tem ne more sodelovati in pravočasno opozarjati ter predlagati česa boljšega, učinkovitejšega, ker bi s tem prispevala k ugledu politike.



Vlada je kriva, ker nam z drastičnimi, neizogibnimi ukrepi omejuje osebno in družbeno svobodo ter uporne opozicijske kadre v gospodarstvu nadomešča z ubogljivimi. Črkobralsko pri tem vedno ne upošteva obstoječe silno preobsežne pretekle regulative, izdaja pa številne nove uredbe, predpise, zakone ...



V takšnih okoliščinah je utemeljena skrb vsakokratne opozicije izražati konstruktivno nezaupanje in predvsem zrušiti takšno vlado, ne pa še izgubljati moči v borbi proti skupnemu sovražniku covidu.



Vlada je kriva, ker med ljudstvom vzdržuje nezaupanje v politike (partitokracija – sestavljenka latinske in starogrške besede, istopomenska sestavljenka dveh starogrških besed: sinodokracija).



Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: