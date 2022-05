Za župane največ dva mandata

Predlagam, da se mandat županov in podobnih javnih uslužbencev omeji na dva mandata.

Mislim, da je to skrajni čas, drugače nastanejo zasebni fevdi, ki služijo predvsem koristim »vladajočih« in njihovih »dvorjanov«, ki počno, kar hočejo, saj jim očitno nihče nič ne more, resnične potrebe in želje »podrejenih« državljanov pa so jim bolj malo mar, enako njihova naravna in kulturna dediščina.

Glavno, da bo uspešno zazidanih čim več zelenih površin, po možnosti z vilabloki in podobnim, vse za tiste, ki zares potrebujejo lasten dom ali varovano stanovanje, kajne?