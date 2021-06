Zakaj nam ZD Ljubljana ne omogoči cepljenja? (2)

Tudi v ZD Ljubljana smo bili s strani nekaterih oseb obveščeni, da niso prejeli SMS-sporočila, čeprav so bili zajeti v vabilu na cepljenje. Pri nekaterih je bilo kasneje ugotovljeno, da se vabilo (SMS) sploh ni generiralo, pri drugih sporočilo ni bilo dostavljeno ali pa je bilo dostavljeno z nekajdnevno zamudo. Zakaj in kje nastajajo ti tehnični odkloni, še ugotavljamo.



Vsekakor je pri generiranju do 25.000 terminov na teden težko opaziti izpade posameznikov, čeprav s posameznimi filtri iz baze zajamemo vse, ki bi morali biti cepljeni. Razumemo, da posameznikom takšni odkloni povzročajo stiske, saj so zaskrbljeni, ali bodo dobili termin in drugi odmerek pravočasno.



Nekatere osebe, ki niso bile obveščene, so prišle na lokacijo cepljenja, kjer smo uredili ustrezen termin cepljenja ali jih, če je bilo cepivo na voljo, cepili z drugim odmerkom cepiva. Posameznikom, ki so nas o izpuščenem terminu obvestili prek elektronske pošte, smo datume termina za drugo cepljenje poslali, ko smo bilo o tem obveščeni.



V prihajajočem tednu predpostavljamo, da bodo vse osebe, predvidene za cepljenje z drugim odmerkom cepiva AstraZenece, prejele vabilo na cepljenje. Večino oseb smo sicer na cepljenje s cepivom AstraZenece povabili po povprečno šestih tednih.



Vsem osebam, pri katerih se je zgodil odklon pri vabljenju na drugi odmerek cepljenja s cepivom AstraZenece, se opravičujemo in prosimo, da se obrnejo na elektronski naslov covidcepljenje@zd-lj.si ali obiščejo cepilno mesto, če niso vešči pisanja elektronskih sporočil. Telefonska številka za informacije je namreč močno obremenjena in običajno zaradi velikega števila klicev težje dosegljiva.

