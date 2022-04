85 let vražjega nasmeška

V nadaljevanju preberite:

Zaslovel je v časih, ko filmske zvezde niso bile videti stare približno toliko, kot bi morali biti njihovi otroci. Nikoli ni skrival pleše, let ali tega, da ima vse prej kot idealne telesne mere. Kljub temu je zvezda, da je malo takšnih. Od 60. let prejšnjega stoletja do prvega desetletja 21. stoletja ni minilo deset let, da ne bi dobil vsaj nominacije za najprestižnejšo igralsko nagrado, oskarja. Čeprav že dolgo ne igra več, je Jack Nicholson, ki bo prihodnji petek praznoval 85 let, obraz, ki ga poznajo vsi ljubitelji sedme umetnosti.

Posebno zaradi tega, ker se Nicholson ni omejeval z žanri. Naj je igral v road movieju, grozljivki, komediji, drami, kriminalki, vedno je bil odličen. Zato ni nenavadno, da je vse tri oskarje, dva za glavno in enega za stransko vlogo, dobil v nekakšnem mešanem žanru, ki mu pravijo komična drama oziroma dramedija.