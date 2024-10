Aljoša Bagola: Naokoli hodimo kot tiktakajoče bombe

V nadaljevanju preberite:

Pred izidom tretje knjige Ne! je moč sva se z Aljošo Bagola pogovarjala o zdravem postavljanju meja, brez katerih ni dobrih odnosov. Pravi, da Slovenci prepogosto razmišljamo kot žrtve, da morajo slovenski moški in očetje pri sebi prepoznati skrb vzbujajočo infantilnost ter se nehati samozdraviti z deloholizmom in alkoholom. Kar zadeva partnerski odnos in ljubezen, pa opozarja, da te sorodna duša lahko tudi duši. Z ženo, igralko Ivo Krajnc Bagola, s katero imeta enajstletno hčerko, sta se z leti naučila, na katere gumbe ni več vredno pritiskati.