Kris Guštin: Za starše ni hujšega od tega, da te ni več

24-letni Kris Guštin, tudi diplomirani kemijski inženir, nam je zaupal, kako sta z očetom Miho Guštinom - Guštijem postala ambasadorja akcije Heroji furajo v pižamah. Projekt Zavoda Vozim vstopa v osmo sezono. V tej si želijo osvetliti pomen trdnih odnosov in zaupanja med mladimi in starši ter krepiti odgovornosti v družbi, kar zadeva zmanjševanje voženj pod vplivom alkohola. Temeljno sporočilo akcije je, da so največji junaki trezni posamezniki, ki pridejo iskat nekoga v rožicah, četudi sredi noči in v pižami. Takšne pomoči je bil že večkrat deležen tudi Kris.