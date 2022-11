Ana Pupedan – brhka tridesetletnica

V nadaljevnaju preberite:

Največja veselica in proslava ob treh desetletjih delovanja navihane zasedbe Ana Pupedan, kar v prevodu pomeni ena popoldan, bo v domači Pivki 12. novembra ob 20. uri v dvorani Skala. Zasedba bo pet dni prej praznovala trideset let od prve ustanovitvene vaje. Doslej so izdali pet studijskih albumov, enega živega in dvojnega z Janijem Kovačičem. Tri desetletja prav posebnega pristopa h glasbenemu ustvarjanju so proslavili še z nedavno izdanim albumom Naši u kantini z dvanajstimi novimi skladbami. V ljubljanskem Kinu Šiška ga bodo predstavili 8. decembra, nam je še povedal Marko Doles, bobnar in glasnogovornik zasedbe.