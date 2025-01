Barvni mag s Tihomorskih otokov

V članku preberite:

V galeriji Kunstforum na Dunaju je do 19. januarja na ogled razstava del Paula Gauguina z naslovom Gauguin – Unexpected. Gre za največjo predstavitev tega samosvojega umetnika, ki so jo v zadnjih desetletjih pripravili v avstrijski prestolnici, kjer sicer nikoli ne zmanjka vrhunske kulturne ponudbe. Na ogled je okrog 80 del francoskega umetnika, ki je prostor pod soncem našel daleč stran od civilizacije in sredi Tihega oceana tudi končal svojo pot. Sledil je svojim sanjam, a za to plačal visoko ceno.