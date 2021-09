Bojevitost in talent slovenskih kuharjev

Uroš Štefelin in Marcela Klofutar iz Vile Podvin sta tudi letos odnesla rdečo in zeleno zvezdico.

Luka Košir bo ob vhod Gostišča Grič postavil svojo prvo zvezdico.



Ne glede na to, v katero kategorijo se je uvrstila posamezna restavracija, so danes zmagovalke vse, je v četrtek povedala Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije.

V drugi izdaji Michelinovega rdečega vodnika za Slovenijo je od tega četrtka triinpetdeset restavracij. Dve Michelinovi zvezdici za izje­m­­no kulinariko je od lanskega ocenjevanja ohranila Hiša Franko, tudi vseh pet restav­racij, ki so jim lani podelili eno zvezdico – Atelje, Dam, Gostilna pri Lojzetu, Hiša Denkin Vila Podvin–, je priznanje obdržalo, pridružil se jim jez Gostiščem Grič.Sporočilo je prišlo v četrtek pol ure pred poldnevom, zato na sprejemu za chefe in medije v Cankarjevem domu poltretjo uro pozneje ni bilo več presenečenj, ampak zgolj navdušenje. Že lani nagrajeni pa so z aplavzom pozdravili prišleke: v kategoriji Bib Gourmand, ki zagotavlja pristna kulinarična doživetja z visokokakovostno hrano in odličnim razmerjem med kakovostjo in ceno, je zdaj sedem restavracij, Gostilni na Gradu, Gostilni Repovž, Jožefu, Mahorčiču, Rajhu in Ruju se je pridružila restavracija TaBarMichelinov krožnik ima odslej 39 restavracij, novi v imenitnem klubu sta restavraciji Landerik in Vila Planinka, med vsemi drugimi je po prepričanju mnogih tukajšnjih opazovalcev restav­racijskega prizorišča zagotovo iskati naslednje dobitnike zvezdic, bolj ostro razpoloženi pa so razočarani, da so v tej kategoriji pristali nekateri, ki bi morali zvezdico prejeti že lani (ali jih na tem seznamu sploh ni): As, B-Restaurant, Calypso, Cubo, Dvor Jezeršek, Etna, Galerija Okusov, Gostilna Danilo, Gostilna Francl, Gostilna za Gradom, Gostilna Krištof, Gostilna Vovko, Gredič, Harfa, Hiša Krasna, Hiša Torkla, JB, Kendov Dvorec, Julijana, MAK, Marina, Maxim, Monstera Bistro, Ošterija Debeluh, Grad Otočec, Pavus, Pikol, Rizibizi, Sedem, Separé, Shambala, Sophia, Stara gostilna, Strelec, Sushimama, Valvas'or in Vander.Slovenska gastronomija, so sporočili s Slovenske turistične organizacije (STO), slavi tudi v kategoriji trajnost, kar šest restavracij je bilo namreč nagrajenih z zeleno Michelinovo zvezdico, s katero od lani nagrajujejo restavracije za njihove trajnostne prakse: Gostilna za Gradom, Gostilna Krištof, Gostilna Mahorčič, Gostišče Grič, Hiša Franko in Vila Podvin. Slovenske restavracije so bile lani med prvimi dobitnicami priznanja za trajnost, ki upošteva njihovo kulinarično odličnost v povezavi z izstopajočimi do okolja prijaznimi praksami. Te vključujejo sodelovanje s proizvajalci in dobavitelji, ki delujejo po principu trajnosti, ter zmanjševanje odpadkov in uporabe plastike in drugih materialov, ki jih ni mogoče reciklirati., globalni direktor Michelinovih vodnikov, je ob drugi podelitvi priznanj slovenskim restav­racijam povedal: »Tako 2020 kot 2021 sta bili za gostinstvo težki leti. Ne glede na to, da so se slovenski chefi morali spoprijemati s pogostim odpiranjem in zapiranjem svojih restavracij, so dokazali svojo odpornost, bojevitost in neusahljiv talent, kar nas je zelo navdušilo. Zato izbor restavracij, ki jih predstavljamo danes, odraža lokalno kulinarično sceno, ki je še posebej zavezana trajnostni gastronomiji in se še naprej razvija. Od vsega srca upamo, da bo novi izbor pripomogel k privabljanju gurmanov, da se bodo vrnili v restavracije in raz­iskovali ali odkrivali na novo Slovenijo skozi njene najboljše restavracije.«Na STO so ob četrtkovem slavju dodali, da bo Michelinov vodnik za leto 2021 kot globalno najmočnejša blagovna znamka s področja gastronomije tudi pomemben element promocije slovenskega turizma, ki jo v sodelovanju z različnimi deležniki izvaja Slovenska turistična organizacija. Slovenija je tako z znamenitimi zvezdicami, znakom Slovenia Green Cuisine in nazivom evropska gastronomska regija 2021 še bolj prepoznavna kot zelena, aktivna, varna destinacija izjemnih raznovrstnih doživetij, ki jih povezuje prav gastronomija, eden pogostih motivov prihoda domačih in tujih gostov., minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, je na razglasitvi povedal: »V Sloveniji že od nekdaj dobro jemo, uživamo v vrhunski kulinariki in vinih. Iz lokalno pridelanih sestavin z visoko stopnjo kreativnosti in drznosti nastajajo vrhunske kulinarične mojstrovine. Vse bolj so s tem seznanjeni tudi v tujini, predvsem zahvaljujoč svetovno znanim gastronomskim vodnikom, kakršen je Michelin. Prav je, da ves svet spozna naše vrednote, okuse in gastronomske mojstrovine, na podlagi katerih je Slovenija postala evropska gastronomska regija 2021. Da imamo v Sloveniji vrhunske kuharske mojstre, chefe, ki se uvrščajo v svetovni vrh, so se letos ponovno prepričali tudi Michelinovi ocenjevalci in verjamem, da so imeli zahtevno delo.«, direktorica STO, pa je v četrtek povedala: »Ponosna sem, da so tudi letos zasijale zvezdice iz Slovenije na globalnem gastronomskem zemljevidu, ki pričajo o predanosti naših kuharskih mojstrov in mojstric visoki kakovosti, trajnosti, edinstvenosti, kreativnosti in inovativnosti. Gostinstvo se sooča z zahtevnim obdobjem, zato so letošnje zvezdice, ki ohranjajo optimizem in z vztrajnostjo ustvarjajo nove zgodbe, še toliko bolj pomembne. Ne glede na to, v katero kategorijo se je uvrstila posamezna restavracija, so danes zmagovalke vse. Ponosni smo, da se je obstoječim imetnikom zvezdic letos pridružila še nova. (...) Lanski prihod Michelinovega vodnika v Slovenijo je vzbudil veliko pozornosti tako v domači kot tuji javnosti. Generiral je milijonske dosege v medijih in družbenih omrežjih, Slovenija se je znašla na naslovnicah globalnih medijev in na vrhu lestvic držav, ki jih je treba obiskati, povečala sta se število rezervacij v nagrajenih in drugih restavracijah ter medijska pozornost. Verjamem, da bo tudi druga izdaja Michelinovega vodnika za slovensko območje odmevala in spodbudila nove prihode gastronomskih turistov. Na STO jih bomo še naprej nagovarjali z navdihujočimi zgodbami, ki jih ustvarjajo izjemni mojstri in mojstrice slovenske gastronomije.«