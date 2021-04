Boris Kobal: To ni moj »comeback«

V članku preberite:

Kaj je v zadnjem obdobju počel režiser in humorist Boris Kobal in kako živi brez gledališča. Zakaj sta s soimenjakom Devetakom spet združila moči in zakaj je za ustvarjalce avtocenzura nevarnejša od cenzure. Zakaj so se generacije standup komikov zgledovale po oddaji TV Poper.