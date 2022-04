Branje z najmlajšimi: Knjige so ene redkih oaz individualne svobode

V nadaljevanju preberite:

Težko je natančno odgovoriti na vprašanje, kaj je človečnost, a večna resnica je, da smo ljudje bitja zgodb. Prav na podlagi tega, kakšne so ter koliko jih slišimo od najzgodnejših let, pozneje med odraščanjem pa jih beremo, se oblikujeta naš značaj in pogled na svet. O tej pomembni tematiki smo se pogovarjali z izkušenima strokovnjakinjama Tilko Jamnik in Darko Tancer-Kajnih, glasbenica in psihologinja Katarina Habe pa je razložila, zakaj vztraja pri spodbujanju bralnih navad pri sinovih. Sogovornice so nam zaupale, katera literarna dela so se jim je zapisala v srce že kot deklicam, preverili pa smo tudi podatke o najbolj izposojanih knjigah za otroke in mladino v preteklih dveh letih.