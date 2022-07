Brez podpore doma vsega tega ne bi bilo

V nadaljevanju preberite:

Posebej za Nedelo nam je vodilni slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar razkril, kako se počuti in kaj počenja na počitnicah v domovini, zakaj mu je všeč Los Angeles in katera zvezna država mu v Ameriki najbolj ustreza, kateri šport je blizu hčerki Neži in sinu Jakobu, kako je oče Matjaž doživel t. i. očetovski dan pri moštvu Los Angeles Kings ter kako bodo pri klubu slavili 10. obletnico prvega Stanleyjevega pokala, najbolj prestižne lovorike v svetu hokeja ...