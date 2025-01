Brezčasna lepotica

V nadaljevanju preberite:

Notranjost palače Piccolomini je ledena. V polurnem ogledu nam vodič razkaže sobane s portreti, glasbili in orožjem in že nekaj časa ne čutim več prstov. Nazadnje stopimo na zimsko sonce. Z lože palače se odpira pogled na skrbno negovan viseči vrt in gričevnato dolino reke Orcie. V tem razgledu je bistvo Toskane, stoletja življenja z naravo. Naravo, ki jo človek kultivira in neguje, a si je nikoli ne podjarmlja.