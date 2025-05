Cas Holman: Če se lahko skupaj igramo, lahko skupaj tudi živimo

V članku preberite:

Priznana ameriška oblikovalka in ustanoviteljica studia Heroes Will Rise že več kot dve desetletji razvija pripomočke in sisteme, ki spodbujajo ustvarjalno in vključujočo igro. Najbolj znana je po modularnem sistemu rigamajig, ki ga uporabljajo po vsem svetu, njeno delo pa so nedavno predstavili tudi v Netflixovi dokumentarni seriji Abstract: The Art of Design. Pogosto sodeluje z umetniki, učitelji, oblikovalci, šolami, pa tudi podjetji, kot sta Lego in Nike.