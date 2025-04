Čustveni incest: Patološka zlitost s staršem pušča globoke rane

V nadaljevanju preberite:

O vzrokih t. i. čustvenega incesta in rešitvah sva se pogovarjala s Petrom Topićem, socialnim delavcem in psihoterapevtom. Prepričan je, da so mame in očetje večinoma dobronamerni in želijo svojim otrokom le dobro. Težava nastane, ko starši zaradi različnih razlogov za svoje čustvene partnerje, zaupnike in tolažnike določijo kar svoje otroke, kar pogosto vodi v resne težave v odraslosti. Čustveni incest se lahko razvije v razmerju mama – sin, mama – hčerka, oče – hčerka, redkeje oče – sin.